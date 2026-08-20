El experimentado Gualberto Jara, un conocedor de los albos tanto a nivel profesional como en el semillero, hizo una lectura de las señales que el Tano Ortiz ha dado con el arquero de Cabo Verde y la lucha por el puesto con el juvenil de 19 años.

Después de ver el rendimiento de Gabriel Maureira en el empate que Colo Colo firmó ante O’Higgins, fueron varios los que apostaron sus fichas a que Vozinha tenía chances de debutar en el Superclásico. Aunque las señales de Fernando Ortiz parecen ir en otra dirección.

Es más, los dos equipos que dispuso el Tano en la semana previa a la edición 200 del duelo entre albos y la Universidad de Chile tuvieron al arquero de Cabo Verde entre los suplentes. Una cuestión que le parece fundamental a este exdirector técnico del Cacique.

Gualberto Jara, quien contestó el llamado de RedGol para analizar los días previos al enfrentamiento en el Estadio Nacional. “La semana del clásico es muy especial. Motiva a todos: jugadores, cuerpo técnico, al público en general. Es el partido que todos queremos jugar”, aseguró el DT, quien también fue ayudante de Gustavo Benítez en los albos.

Vozinha vio en un palco del Monumental el empate 2-2 entre los albos y O’Higgins. (Felipe Zanca/Photosport).

Y analizó esta dicotomía que tiene el estratego de los albos en la portería. “Por la actitud y señas que ha mandado el técnico, creo que va a mantener a Maureira. Por su experiencia y toda su jerarquía, Vozinha puede jugar perfectamente”, se la jugó Jara.

“Por lo que vimos últimamente puede transmitir seguridad en el arco. Pero también salvando la diferencia de edad, el chico estuvo muy bien pese a que tuvo cierta participación en los goles. Creo que Ortiz seguirá con el chico Maureira”, insistió el paraguayo, quien está radicado en Chile hace varios años.

Gabriel Maureira y Joaquín Sosa se lamentan de uno de los goles de O’Higgins. (Andrés Piña/Photosport).

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Ex DT de Colo Colo dice que Maureira le ganará el duelo a Vozinha y atajará en el Superclásico

Además de jugársela con que Gabriel Maureira será el arquero de Colo Colo para el Superclásico 200 en desmedro de Vozinha, Gualberto Jara analizó a los dos equipos. Y puso a los albos sobre la Universidad de Chile, más allá de los 10 puntos de diferencia.

“Colo Colo tiene una ligera ventaja en cuanto a los resultados, a la regularidad de su juego. Tiene un poco más de eso que la U, aunque es cierto que ellos levantaron en estos últimos partidos y consiguieron resultados importantes”, expuso Jara.

Gualberto Jara y Hernán Caputto en los minutos previos a un Superclásico. (Felipe Zanca/Photosport).

Tiene razón: el equipo adiestrado por Fernando Gago materializó una racha de seis triunfos consecutivos. Y eso los tiene con la confianza a tope para recibir al Eterno Campeón en un partido que no tendrá hinchas visitantes. Además, Jara apuntó que en caso de no perder, el título colocolino está sentenciado.

“Es bastante difícil que Colo Colo pierda muchos partidos seguidos. Y la U no tiene esa regularidad. Si gana, Colo Colo cierra este campeonato”, sentenció el experimentado entrenador, quien también vivió varios años en el fútbol formativo del Cacique.

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¿Cuándo se juega el Superclásico 200 del fútbol chileno?

Universidad de Chile recibirá a Colo Colo en la edición 200 del partido mayor que tiene el fútbol chileno. Será válido por la fecha 20 y se disputará el domingo 23 de agosto a contar de las 15 horas en el Estadio Nacional.