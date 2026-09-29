Un simple gesto del delantero de CF Montréal generó revuelo en redes sociales y tiene relación directa con el Tano.

La selección chilena está a la deriva hace más de un año, puesto que no tiene entrenador y Nicolás Córdova ya dejó en claro que es sólo un interino. De hecho, este lunes prácticamente se empezó a despedir del cargo.

“Si no hubiese pasado la separación de la ANFP con la Federación, Felipe Correa ya hubiese tenido un entrenador hace mucho más tiempo, pero visto que hay un cambio en noviembre, no se debería tomar una decisión ahora a tontas y a locas”, señaló el DT antes del partido con Estados Unidos.

El Métrico se empieza a despedir poco a poco de la Roja adulta, pero aún falta escoger a un nuevo cuerpo técnico, y como en RedGol somos tan buena onda, le empezamos a hacer el trabajo a los venideros dirigentes de la Federación de Fútbol de Chile.

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El “trato hecho” viral de Alexis Sánchez para Fernando Ortiz en la Roja

El ex volante de la selección chilena Miguel Ángel Neira le dijo a RedGol que el mejor nombre para asumir en el equipo nacional es Fernando Ortiz, entrenador que tiene puntero a Colo Colo.

“Es lejos lo mejor que ha pasado por Chile desde hace un tiempo. Después de Bielsa y Sampaoli viene él“, fue una de las frases que lanzó el zurdo sobre el Tano.

Al correr las horas la noticia se volcó a redes sociales, de hecho, la cuenta Hora del Fútbol se colgó de la idea y puso parte de la entrevista de Neira junto a nosotros, algo que generó revuelo.

En los comentarios de la noticia apareció Alexis Sánchez, quien con un emoticón de “trato hecho” aprobó la idea de que Ortiz asuma la banca de la Selección.

El mensaje viral de Alexis.

La reacción del delantero de CF Montréal se viralizó de inmediato, de hecho, el comentario del Niño Maravilla tiene casi 5 mil me gusta y más de 90 respuestas, situación que grafica el impacto del goleador histórico de la Roja.

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