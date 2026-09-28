“Trato hecho”: Alexis Sanchez se la juega por el próximo entrenador de la selección chilena

El Bicampeón de América entregó su respaldo a un nombre que sigue sumando bonos en el país y que queda libre a final de año.

La selección chilena se mentaliza para el segundo partido por la fecha FIFA. De la mano de Nicolás Córdova este martes 29 de septiembre se mide ante Estados Unidos. El encuentro se jugará en el Energizer Park, en St. Louis, Misuri.

Pero mientras la Roja sigue de gira, y busca dejar atrás la caída ante Canadá en el inicio de los amistosos internacionales, hay un Bicampeón de América que empieza a hacerle la pega a la ANFP y Federación.

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¿El motivo? Es que ahora fue Alexis Sánchez el que reveló su candidato ideal para asumir el cargo de seleccionador de Chile.

Mientras la gran mayoría sigue esperando por Manuel Pellegrini, para el “niño maravilla” hay otro candidato ideal para asumir en este complejo momento que atraviesa la selección. Incluso queda libre a final de año, por lo que tendría tiempo suficiente para conocer al plantel de cara al próximo proceso de Eliminatorias.

El candidato de Alexis Sanchez para asumir en la Roja: “Trato hecho”

Para Alexis Sánchez se necesita una voz con autoridad para asumir como entrenador de la Roja y así reemplazar a Nicolás Córdova.

Así las cosas, el candidato ideal para el nacido en Tocopilla es nada menos que Fernando Ortiz.

En la cuenta “Hora.delfutbol” se publicó una postal con el “Tano” con la indumentaria de la selección. En el registro de Instagram se hizo eco a los dichos de Miguel Ángel Neira a Redgol.

El histórico seleccionado nacional recalcó que Ortiz tiene los argumentos necesarios para asumir en Chile. “Es lejos lo mejor que ha pasado por Chile desde hace un tiempo. Después de Bielsa y Sampaoli viene él. La selección chilena tiene al entrenador acá. No sé por qué no lo llaman ya”, expuso a Redgol.

Dichos a los que Alexis Sanchez respondió de los primeros. Como en el área, el delantero sacó un certero emoji, que significa “trato hecho”, para confirmar su apoyo a lo expuesto por Neira.

Alexis aprobó la llegada de Ortiz a la selección

Por lo que ahora, Fernando Ortiz suma respaldo desde la interna de la Roja. Tal como ya lo tiene de Arturo Vidal que pese a estar distanciados en un inicio, hoy son uña y mugre.

Lo que también vuelve a remecer las oficinas de ByN ya que en diciembre termina el vínculo del “Tano”. ¿Lograrán convencerlo de que siga en Colo Colo o aceptará el ofrecimiento de la selección? El tiempo lo dirá.