Todo se debió a un choque que se produjo en el Gran Premio de Azerbaiyán por culpa del argentino.

La polémica del fin de semana en la Fórmula 1 la protagonizaron Lando Norris y Franco Colapinto, debido a muy duras declaraciones del inglés contra el argentino.

Resulta que en la vuelta 36, en la reanudación de la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán, Colapinto provocó un choque en cadena que terminó dejando fuera de competición a varios pilotos. Entre ellos estaba Norris, algo que lo dejó muy molesto.

La disculpa de Norris

Todavía con bencina en las venas, Lando Norris salió muy molesto de la pista luego de no poder terminar. Por esta razón, criticó con todo a Franco Colapinto y aseguró que la FIA debería ser más rigurosa con pilotos que según él, no merecerían estar en la categoría reina del automovilismo.

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“En la Fórmula 1 queremos competir contra los mejores pilotos del mundo y, cuando pasan cosas así, es porque no deberías estar ahí“, indicó Norris. Sus declaraciones generaron mucho revuelo y por esto, el inglés decidió salir a pedir perdón.

“Después de la carrera, le envié a Franco un mensaje disculpándome por los comentarios que hice, que simplemente no debería haber dicho. Lo sé mejor y las emociones estaban en alto, pero eso no es una excusa, me equivoqué”, explicó Lando Norris en Instagram.

Imagen: Instagram

Con su abandono en el Gran Premio de Azerbaiyán, Norris quedó en el 4° lugar del Campeonato de Pilotos y poco a poco va quedando sin opciones de repetir su título del 2025. George Russel se quedó con la victoria en Bakú, aunque su compañero de Mercedes Benz, Kimi Antonelli, lidera la competición.

“He cometido mis propios errores a lo largo de los años y sé que esto es una gran parte de las carreras y la lucha al límite. Franco y yo nos entendimos bien, todavía somos buenos amigos y ambos estamos emocionados de volver a las carreras este fin de semana”, cerró Lando Norris.