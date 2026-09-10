Tras 13 años compitiendo en el Dakar y luego de cerrar su etapa como piloto profesional, Pablo Quintanilla prepara el lanzamiento de un libro sobre su carrera deportiva. En medio de ese proceso, decidió compartir con la comunidad una pieza especialmente significativa de su trayectoria: la Husqvarna FR 450 Rally Factory con la que terminó segundo en el Dakar 2020.

Mientras trabaja en el libro que repasará parte de su historia en el rally, Pablo Quintanilla ha vuelto a recorrer distintos momentos de su carrera y a reencontrarse con historias, recuerdos y piezas que lo acompañaron durante sus años como piloto profesional.

Entre ellas hay una especialmente significativa, la Husqvarna FR 450 Rally Fatory con la que consiguió el segundo lugar de la clasificación general del Dakar 2020, logrando el mejor resultado de Husqvarna en la historia del Rally Dakar.

Ahora, después de cerrar su etapa como piloto profesional, Quintanilla tomó la decisión de compartir esta pieza con las personas que siguieron su carrera durante todos estos años.

El éxito de Quintanilla en el Dakar

La historia de esta Husqvarna está directamente relacionada con uno de los períodos más exitosos de Quintanilla en el rally mundial.

El piloto se incorporó a Husqvarna antes del Dakar 2016. Ese mismo año terminó tercero en la clasificación general de la carrera y posteriormente consiguió el Campeonato del Mundo FIM de Cross-Country Rallies, convirtiéndose en el primer piloto en darle a la marca un título mundial en esta disciplina.

En 2017 volvió a conquistar el Campeonato del Mundo y en 2018 terminó como subcampeón mundial.

Después de una grave lesión sufrida en el Dakar 2019, Quintanilla enfrentó un largo proceso de recuperación antes de regresar a la competencia. Un año más tarde, en el Dakar 2020, consiguió el segundo lugar de la clasificación general a bordo de esta motocicleta.

Quintanilla fue segundo en el Dakar 2020

En ese recorrido, la FR 450 Rally fue mucho más que una herramienta de competencia. Fue una moto Factory diseñada y desarrollada específicamente para competir al máximo nivel del rally mundial, preparada para recorrer miles de kilómetros y enfrentar algunos de los desiertos y condiciones más extremas del planeta.

Calor, frío, arena, piedras y terrenos donde prácticamente no existen caminos forman parte del escenario para el cual fue creada.

ver también El Bulla va caminando a su torneo: reúne a más de 1.500 niños de las escuelas de U. de Chile

Hoy, esa moto representa una parte importante de la historia deportiva de Quintanilla y uno de los momentos más significativos de su carrera en el Dakar.

La decisión de realizar esta campaña surgió precisamente mientras Quintanilla trabajaba en su libro y volvía a recorrer los distintos capítulos de su trayectoria.

“Cuando empecé a escribir el libro, inevitablemente tuve que volver a recorrer muchos momentos de estos 13 años en el Dakar. Las carreras, los equipos, las personas, los momentos buenos y también los difíciles. En ese proceso apareció la idea de compartir una pieza que fue muy importante para mí y que representa una parte de todo lo que vivimos durante esos años”, cuenta Quintanilla.

La iniciativa tendrá una duración aproximada de ocho semanas y busca que quienes acompañaron su trayectoria puedan ser parte de esta historia de una manera diferente.

La idea, explica el piloto, es compartir algo que va mucho más allá de una motocicleta. Una pieza que fue protagonista de uno de los momentos más importantes de su carrera y que representa años de esfuerzo, preparación, competencias y experiencias vividas junto a una comunidad que lo acompañó dentro y fuera de Chile.

La campaña tiene propósito solidario

La iniciativa tendrá además un componente solidario. Parte de la recaudación será destinada a Fundación Nuestros Hijos, organización que apoya a niños con cáncer y a sus familias.

Así, la campaña busca reunir distintos elementos que forman parte de esta nueva etapa de Quintanilla, mirar hacia atrás para recordar su carrera, compartir una parte de esa historia con quienes lo acompañaron durante tantos años, y, al mismo tiempo, transformar parte de esta iniciativa en una ayuda concreta para otros.

“Después de tantos años compitiendo, quería que esta iniciativa también tuviera un propósito que fuera más allá de mi historia. Poder aportar un granito de arena a Fundación Nuestros Hijos y a las familias que están enfrentando momentos difíciles le da un significado especial a este proyecto”, señala Quintanilla.

Los detalles para participar los puedes encontrar en pabloquintanilla.com. Ahí debes comprar stickers con los mejores momentos de la carrera del piloto.