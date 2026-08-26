Max Verstappen vuelve a sus orígenes y enfrentará a 100 pilotos en una carrera de karts

El neerlandés regresa al lugar donde empezó todo: el próximo 16 de septiembre llegará hasta Silverstone, en un desafío inédito que reunirá a atletas, creadores de contenido y aficionados.

Recién renovado su vínculo con Oracle Red Bull Racing hasta fines de 2030, Max Verstappen aceptó un reto que pocos se atreverían a imaginar: partir desde la última posición y sortear uno a uno a 100 rivales en “Max vs 100”.

El escenario elegido es Silverstone, uno de los templos del automovilismo, donde el tetracampeón de Fórmula 1 pondrá a prueba el instinto que forjó desde niño sobre un kart.

Como tantos campeones de la categoría, el neerlandés subió por primera vez a un kart a los cuatro años, y a los siete ya competía en campeonatos.

Su dominio en Bélgica y en Países Bajos derivó en una seguidilla de títulos europeos y mundiales, que tuvo su punto más alto en la temporada 2013, la que terminó abriéndole las puertas de la F1.

Verstappen aceptó un curioso desafío contra 100 contrincantes

Verstappen contra 100 pilotos

En esta ocasión, sus 100 contrincantes no llegan del paddock, sino de los más diversos rincones del deporte y la cultura. El ultramaratonista Arda Saatçi, el especialista en lanzamientos de básquetbol Chris «Lethal Shooter» Matthews y el ciclista de montaña freestyle Matt Jones, compartirán parrilla con los streamers TheGrefg, Caedrel y TheDonato, además de creadores de contenido, personalidades y fanáticos invitados desde distintos países.

Para el campeón, todo esto es un regreso a las raíces. Antes de los récords y las coronas estuvieron los karts, la escuela donde afinó los reflejos que definieron su carrera: “En los karts se aprenden todos los fundamentos: las salidas, la defensa y los adelantamientos. Pasé una etapa muy larga de mi vida compitiendo en karts, así que siempre es lindo volver. Se trata de entender el agarre, y después de tantos años uno se acostumbra de nuevo de forma bastante natural”.

El trazado fue construido especialmente por el director de carrera y piloto francés David Terrien, reconocido diseñador de circuitos y campeón mundial juvenil de karting: “Nunca se había creado un circuito para 100 pilotos a la vez, nunca se había visto algo así. Por eso es tan emocionante”.

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La transmisión buscará meter al público dentro de la acción con gráficos inspirados en los videojuegos, tomas cinematográficas capturadas con drones y datos en vivo con análisis en pantalla.

El detalle más llamativo: Max podrá comunicarse en directo con sus rivales durante la carrera, dejando al descubierto las conversaciones que van moldeando la competencia mientras avanza.

Un campeón del mundo contra 100 pilotos, todos sobre la misma parrilla. El desafío podrá verse en vivo y a nivel global por Disney+ el 16 de septiembre de 2026.

“Max vs 100” también se transmitirá a través de la aplicación de ESPN para suscriptores de ESPN Unlimited en Estados Unidos, con una posterior emisión diferida por ESPN2 ese mismo día.