“Lo más visto”: Debut de Vozinha revive la sintonía de la Copa Chile

El portero de Cabo Verde sumó sus primeros minutos en Colo Colo en el triunfo ante Unión Española.

Llegó el momento más esperado del fútbol chileno: Vozinha logró debutar en el arco de Colo Colo y lo hizo a lo grande. El Cacique ganó por 3-0 a Unión Española y no recibió goles en contra, lo que no se registraba desde junio.

Sin embargo, el debut de Josimar Dias no solo fue victorioso dentro de la cancha. Es que fuera también logró un importante récord que realza la Copa Chile de cara a la zona de definición rumbo al nuevo campeón del 2026.

ver también Tras su debut en Colo Colo: el sorpresivo viaje de Vozinha fuera de Chile

Según reportaron desde TNT Sports, el debut del guardameta de Cabo Verde fue el partido más visto del torneo en está temporada. “El encuentro registró 13,47 puntos de rating en hogares con cable, cifra que supera en un 63% al segundo partido más visto de la competencia”, indicaron a Redgol.

Pero eso no es todo porque además se mete en la historia del querido torneo nacional. Esto debido a que el debut de Vozina también se posiciona como el tercer partido más visto de la Copa Chile en los últimos cinco años.

Bajo esa misma premisa, se ubica como el décimo encuentro con mayor audiencia en lo que va de 2026, en un listado donde los nueve primeros lugares corresponden íntegramente a la Liga de Primera.

Debut de Vozinha revive a la Copa Chile

Los primeros minutos de Vozinha realzan a la Copa Chile y ahora pelea palmo a palmo con la Liga de Primera. Por lo que crece la ilusión tras los 13,47 puntos de rating que registró este miércoles.

ver también Más de 92 mil me gusta: Vozinha elige las diez mejores fotos de su debut en Colo Colo

Además TNT Sports alcanza un 25,2% de share en target total hogares, medición que considera tanto a quienes cuentan con cable como a quienes no. Por lo que se posiciona por sobre las cuatro señales más grandes de la teté abierta.

Por lo que las expectativas son altas de cara a la fase de octavos de final que se disputarán en septiembre en medio de la pausa por el torneo local. Cabe consignar que el ganador de la Copa Chile recibe nada menos que el Chile 4 y un cupo en la Supercopa del próximo año.