Luego de su estreno ante Unión Española, el arquero caboverdiano apareció en suelo argentino para solucionar asuntos consulares que le permitan seguir jugando en el país.

Horas después de su esperado debut con la camiseta de Colo Colo en el triunfo por 3-0 ante Unión Española por Copa Chile, el arquero caboverdiano Vozinha debió salir del país por poco menos de 24 horas y apareció en la ciudad argentina de Mendoza.

El asunto es que el guardameta debió comparecer ante el Consulado General de Chile en esta localidad para firmar, ante un ministro de fe, el contrato de trabajo que le vinculará al Cacique hasta diciembre del 2027, trámite necesario para conseguir su visa de trabajo.

Fue el diario mendocino Los Andes quien reveló la presencia de Vozinha en esta ciudad y que pudo conversar con el cónsul chileno David Quiroga, quien les entregó detalles sobre la visita del arquero de Colo Colo, quien además les regaló camisetas albas.

El viaje relámpago que hizo Vozinha tras debut en Colo Colo

“Es un momento muy importante para la vida consular, porque nuestro querido jugador y arquero vino a hacer trámites consulares para su actividad que realizará en el país. Por ser caboverdiano, tiene que hacer las tratativas pertinentes para cumplir con nuestra ley“, explicó la autoridad.

En esa línea, el cónsul Quiroga agregó que “Vozinha nos ha engalanado con su presencia y por todo lo que significa, lo que la gente conoce de él en el reciente Mundial”, para luego explicar por qué el arquero debió hacer los trámites en Mendoza.

“Es un trámite que le permite estar el tiempo suficiente para después realizar las actividades que corresponden a su visa de trabajo, requisito previo para, en definitiva, aplicar la solicitud pertinente y continuar con los trámites propios de la actividad que se ejerce en Chile”, finalizó.

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En síntesis