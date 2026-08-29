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Medio Maratón de Santiago 2026: revisa todos los cortes de tránsito en Ñuñoa y Macul

Este domingo las calles de Santiago que tendrán cortes por el Medio Maratón 2026.

Por Franccesca Arnechino

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Medio Maratón de Santiago 2026, será este domingo 30 de agosto.
Medio Maratón de Santiago 2026, será este domingo 30 de agosto.

Este domingo las calles de Ñuñoa y Macul recibirán una nueva jornada deportiva con el Medio Maratón de Santiago 2026, competencia exclusiva para mujeres que tendrá como punto de partida y llegada el Estadio Nacional.

La actividad contempla distancias de 7K y 21K y comenzará a las 08:00 horas. Debido al recorrido, habrá importantes modificaciones de tránsito durante la mañana.

El circuito permanecerá activo hasta aproximadamente las 13:00 horas, por lo que quienes deban circular por ambas comunas deberán considerar rutas alternativas.

Horarios del Medio Maratón de Santiago 2026

La apertura del evento está programada para las 08:00 horas, mientras que la largada del 7K será a las 09:00 horas y la del 21K comenzará a las 09:20 horas.

El cierre del circuito está contemplado para las 13:00 horas.

¿Qué calles tendrán cortes de tránsito?

Entre los principales puntos afectados estarán el eje Avenida Grecia-José Pedro Alessandri y los sectores de Ramón Cruz-Irarrázaval y Sucre-Salvador.

Habrá cortes completos en Pedro de Valdivia, desde la salida del Estadio Nacional hasta Avenida Grecia; Ramón Cruz, entre Grecia e Irarrázaval; Avenida Sucre, entre Pedro de Valdivia y Salvador; y Avenida Salvador, entre Sucre y Grecia.

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También existirán restricciones en distintos tramos de Avenida Grecia, además de José Pedro Alessandri, Avenida Irarrázaval y Pedro de Valdivia.

En los alrededores del Estadio Nacional habrá interrupciones en Avenida Marathón, Guillermo Mann y el acceso de Carlos Dittborn.

El circuito también ocupará Avenida Macul. En el 7K, las corredoras retornarán en Los Olmos, mientras que en el 21K lo harán en El Líbano, a la altura de Los Halcones.

Por ello, la recomendación para quienes necesiten trasladarse durante la mañana es planificar el viaje con anticipación y evitar el entorno del Estadio Nacional mientras se desarrolla la competencia.

En resumen

  • El Medio Maratón de Santiago 2026 se disputa este domingo 30 de agosto desde las 08:00 horas.
  • Habrá carreras de 7K y 21K, con partida y llegada en el Estadio Nacional.
  • Los cortes y desvíos de tránsito afectarán principalmente sectores de Ñuñoa y Macul hasta las 13:00 horas.
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