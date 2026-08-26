El estadio chileno que recibe elogio internacional: “No tenemos ninguno así”

El embajador de Británico, David Concar, asistió a su primer Superclásico y destacó la magnitud del Nacional. “Fue un partido muy peleado”, agregó sobre el triunfo de Colo Colo a la U.

No está soñando, es verdad. El fútbol chileno recibe importante elogio y hasta destacan al Estadio Nacional. A tal punto que lo ubican entre los mejores de Europa.

Así como usted lo lee. El Superclásico 200 entre Universidad de Chile y Colo Colo contó con la asistencia del Embajador Británico, David Concar, que por primera vez presenció un partido de la Chilean Premier League.

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“Hola, estoy muy emocionado. Voy a ver mi primer partido entre dos grandes rivales Colo Colo y Universidad de Chile”, declaró en sus redes sociales.

En su registro, el embajador aplaudió el ambiente y el nivel de pasión de los hinchas azules. Pero además destacó al Estadio Nacional que este domingo recibió 46 mil hinchas.

El elogio internacional para el Estadio Nacional: “Me impactó”

Es que mientras autoridades de Ñuñoa exigen el cierre del recinto deportivo, hay otras que aplauden de pie lo bueno de lo nuestro país. Como en este caso lo es el Estadio Nacional.

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Inclusive Concar fue más allá y recalcó que nunca había visto un recinto con una vista similar. “Lo primero que me impacto fue ver a la Cordillera nevada”, declaró en su registro en Instagram.

“No tenemos ningún estadio así en el Reino Unido”, agregó dejando en claro la distinción que tiene el Coloso de Ñuñoa y que lo hace uno de los mejores del planeta fútbol.

El embajador aprovechó cada minuto en el Nacional y grabó cada una de las jugadas electrizantes del triunfo de los albos sobre los azules. “Fue un partido muy peleado. Gracias por acompañarme a mi primer Superclásico”, destacó.