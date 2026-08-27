Estuvo 12 años en Europa y ahora aconseja a Lucas Assadi en el AIK: “Que dure poquito ahí”

El ex jugador de la U de Chile fue presentado este jueves y expertos indican que está para pelear por competencias más exigentes en Europa.

Lucas Assadi fue oficializado en el AIK de Suecia. El delantero de 22 años dejó su etapa en Universidad de Chile y ahora vivirá su primera experiencia en la primera división de Suecia.

El próximo partido del cuadro de Estocolmo será este domingo 30 de agosto ante Hammarby, por lo que se espera con ansias el debut del seleccionado nacional en la Allsvenskan.

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De no recibir el visto bueno del cuerpo técnico, ya sus primeros minutos podrían ser el lunes 7 de septiembre cuando visiten al Malco en el clásico del fútbol sueco.

“Estoy muy contento de estar acá. Estoy muy preparado para poder jugar ya. Van a ver un jugador muy comprometido con el club. Voy a dar lo mejor de mi por el equipo”, recalcó Assadi en sus primeras declaraciones en Suecia.

Bicampeón de América entrega potente mensaje a Lucas Assadi: “Ojalá dure poquito ahí”

Pero este paso de Lucas Assadi al fútbol sueco generó una particular reacción de Mauricio Pinilla. El Bicampeón de América abordó fiel a su estilo el traspaso del jugador nacional al AIK.

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Con 12 años en Europa y tras defender a diez equipos, el delantero conoce al revés y al derecho el viejo continente. Por lo mismo abordó sin filtro este fichaje de Assadi.

Lucas Assadi ocupará el “10” en el AIK

“Es un salto más o menos. Es un país pequeño. Un equipo pequeño. Creo que tenía más condiciones para llegar a un equipo mejor. Ojalá dure poquito ahí”, recalcó en ESPN F360.

Incluso lo aconsejó con un importante comentario para que pueda despegar hacia una de las ligas más competitivas de Europa.

“Su irregularidad se debe a momentos emocionales. Tiene lagunas que desaparecía 20 minutos. Mejorando el aspecto emocional y pedir siempre la pelota, lo va a ayudar mucho”, sentenció “Pinigol”.