Bono de bienvenida Betcris: Obtén hasta $100 USD

Con el bono de bienvenida Betcris podrás apostar en tus deportes favoritos, como en el fútbol, que es la disciplina más popular en Chile. Mira los detalles de la promoción a continuación.

El bono de bienvenida Betcris te brinda el 100% de hasta $100 USD en una jugada gratis en deportes. En este artículo te aclararemos todos los detalles al respecto a la promoción, así como algunas herramientas de la casa de apuestas en Chile. También conoce todos los pasos a seguir para liberar una de las bonificaciones más atractivas de la casa de apuestas.

¿Cuál es el bono de bienvenida de Betcris?

La casa de apuestas, por el momento, solo tiene habilitado un bono de bienvenida Betcris, es el que está enfocado en las apuestas deportivas. El bono de Betcris te permite reclamar el 100% de tu primer depósito en hasta $100 USD como una jugada gratis.

Así como toda promoción, esta posee sus propios términos y condiciones. De entre todos, estos son los más importantes:

El monto mínimo de depósito es de $10 USD.

La oferta está sujeta a un rollover de 5X. (Depósito + Bono).

Para acceder al bono utiliza el código promocional Betcris REDVIP

Solo se puede usar en deportes, no es juegos de casino ni carreras de caballo.

Cada jugador puede beneficiarse solo una vez de esta oferta.

Cerrar una cuenta y abrir otra para beneficiarte de esta oferta se considerará un abuso y resultará en el cierre de tu cuenta por parte de Betcris.

Betcris se reserva el derecho de modificar, extender o cancelar esta promoción en cualquier momento.

Solo disponible para los jugadores que vivan en Chile.

¿Hay un bono casino Betcris?

Por el momento, no está disponible la oferta de bienvenida Betcris enfocada en la sección de los juegos de casino.

Cabe mencionar que constantemente el bookmaker ofrece promociones de casino a sus jugadores más antiguos en la plataforma. Para recibirlas solo tienes que ingresar al apartado de las ofertas del bookmaker en Chile.

Imagen de Betcris.

¿Para qué sirve el bono de bienvenida?

El bono de bienvenida Betcris lo puedes utilizar en cualquier deporte disponible en el operador. Ten en cuenta que Betcris cubre más de 20 disciplinas a nivel global, destacando el fútbol, baloncesto, fútbol americano, vóley, béisbol, tenis, hockey, golf, deportes electrónicos, artes marciales, automovilismo, boxeo, fútbol sala, futuros, etc.

En el fútbol, que es el deporte más popular en Chile, podrás apostar en campeonatos de la talla de:

Primera División de Chile

Copa Libertadores

Copa Sudamericana

Champions League

Premier League

Serie A

LaLiga

Bundesliga

Brasileirao

Major Soccer League

Entre algunas más.

¿Cómo liberar el bono de Betcris?

Para liberar la oferta de bienvenida Betcris es importante que primero leas detenidamente los términos y condiciones del bono de bienvenida. Así, podrás ver qué apuestas cumplen la condición y cuántas veces deberías apostar para que el bono se convierta en dinero real. Sin más, estas son las instrucciones para que liberar la oferta:

Asegúrate de ser mayor de 18 años y residir en Chile, ya que el bono solo está disponible para jugadores chilenos mayores de edad. Regístrate en Betcris creando una cuenta nueva. Realiza un depósito mínimo de $10 USD o su equivalente en pesos chilenos, usando el método de pago de tu preferencia. Apuesta únicamente en eventos deportivos, ya que el bono no es válido para juegos de casino ni carreras de caballos. Cumple con un rollover de 5X, es decir, deberás apostar cinco veces el total del depósito más el bono antes de poder retirar las ganancias. Administra bien el tiempo y las apuestas, ya que la promoción puede ser modificada o cancelada por Betcris en cualquier momento. Libera el bono con total tranquilidad debido a que cumpliste con todas las condiciones del bono.

Ten en cuenta que para acceder al bono tendrás que utilizar un código promocional específico. Puedes usar el que te brinda el mismo operador, pero también tienes chance usar ‘REDGOL’. Decide cuál es tu mejor opción.

Créditos: IMAGO / Pond5 Images.

Preguntas frecuentes

¿Cómo obtener bonos en Betcris?

Para obtener bonos en Betcris debes registrarte con un código promocional válido y realizar un depósito mínimo indicado en la oferta. Si deseas obtener ganancias, también es importante que consideres los términos y condiciones.

¿Cuál es el código de Betcris?

El código promocional vigente es REDGOL, el cual debes ingresar al momento del registro. También hay otro código que te lo brinda el mismo bookmaker.

¿Cuánto regala Betcris por registrarte?

Por el momento, Betcris no ofrece un bono gratis por registro, pero puedes aprovechar la bonificación del 100% de hasta $100 USD por realizar el primer depósito.

¿El bono es dinero real?

El bono no es dinero real, más bien se acredita en dinero de bono, el cual puedes usar para apostar, pero está sujeto a condiciones (como rollover y cuotas mínimas) antes de poder convertirse en saldo transferible.