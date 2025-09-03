Betcris app: características y funcionalidades

Conoce todos los detalles de cómo funciona la aplicación en iOS y Android de la app de Betcris.

Acceder a Betcris desde tu celular es posible gracias a que la casa de apuestas cuenta con una aplicación para celulares iOS y Android. Si tu dispositivo no soporta la aplicación, siempre tendrás la opción de usar el navegador web de tu celular.

Aspectos de la app de Betcris Puntuación Descarga: requisitos del sistema iOS: 13.0 o posterior- Tamaño: 102.3 MBAndroid: Archivo .APK disponible Características: funciones de la app Registro, depósitos, retiros, bonos de bienvenida, apuestas en vivo, streaming, etc. Bonos y promociones Bono de bienvenida para deportes y otras promociones para casino Experiencia de usuario De fácil uso, intuitiva y disponible para cualquier dispositivo celular Opiniones Excelente aplicación para todo tipo de celulares. Con todas las características necesarias para los usuarios. Si no es posible tener la app usa el navegador web. Código promocional Betcris REDVIP

Requisitos para descargar la app de Betcris

La Betcris app está disponible para todos los usuarios de Chile sin importar qué tipo de celular tengan ni su sistema operativo.

Entre las apps de casinos, la app de Betcris es de las más completas, ofreciendo en el caso de deportes apuestas en vivo, en prepartido e incluso la transmisión en directo de eventos seleccionados.

Cómo instalar la Betcris en Android

Para los usuarios de Android es suficiente con ingresar a la página web oficial del operador y encontrar el banner de descarga de la aplicación. Al hacer clic en él iniciará la descarga.

Se trata de un archivo .APK que debes permitir instalar. Conoce los requisitos a continuación:

Ingresar al portal oficial de la app de Betcris Haz clic en el link de descarga de la Betcris app Android Habilita la opción de descargas de fuentes desconocidas en tu celular Instala la app

Cómo instalar la Betcris en iPhone

Entre tanto, la aplicación para los dispositivos iOS sí está disponible en la tienda de apps de tus dispositivos con este sistema operativo.

Para ello ingresa el término ‘Betcris’ en el buscador y completa los pasos. Además, debes recordar que necesitas cumplir con los siguientes requisitos:

Sistema operatrivo iOS 13.0 o superior Tamaño de la app: 102.3 MB Costo: Gratis Habilita los permisos para que funcione el ingreso por huella

Tomada de Betcris

Funciones de la App de Betcris

La app de Betcris es una de las más completas aplicaciones en el mercado chileno y le entrega a sus usuarios una experiencia amplia en cuanto a apuestas deportivas y juegos de casino y casino en vivo.

Aun si tu dispositivo no soporta la instalación de la app, podrás utilizar el navegador web de tu celular para ingresar a la versión móvil del portal y acceder a todas sus características:

Apuestas en vivo

Apuestas pre partido

Cashout

Mercados y cuotas competitivos

Cientos de juegos de casino de los principales proveedores

Registro

Depósitos

Bono de bienvenida deportes

Paquetes de bonos para casino

Retiros

Chat en vivo y atención al cliente

Bonos disponibles y cómo obtenerlos en la app

Tanto en la versión web como en la app podrás reclamar el bono de bienvenida Betcris. Cabe resaltar que este bono solo está disponible en el apartado de deportes.

Así que cualquier usuario nuevo, que complete su primera recarga en el operador, podrá reclamar hasta hasta USD $100 como bono de bienvenida en forma de apuesta gratis.

El principal requisito para recibir el bono de bienvenida para deportes es completar una primera recarga con un depósito mínimo de $10.

Entre tanto, si bien Betcris no cuenta con un bono de bienvenida para casino, tanto en la Betcris app como en la versión de escritorio tendrás acceso a una gran variedad de ofertas para este apartado.

Oferta Betcris Detalles de los bonos Código promocional Deportes Hasta USD $100 en una freebet REDVIP Casino Programa de bonos de casino REDVIP

Experiencia de usuario

La Betcris app es una aplicación bastante fácil de usar. Desde el momento en que la descargas vas a poder disfrutar de un aplicativo dinámico e intuitivo que te permite apostar en deportes y casino.

Además, una buena característica de la aplicación de Betcris es que puedes completar todo tipo de transacciones en la plataforma tal y como en la versión de escritorio.

Entre esas funciones está la de realizar tu registro, depósitos, retiros, apuestas en vivo, prepartido, de casino y casino en vivo, contacto con el servicio al cliente y más.

Tomada de Betcris

Cómo apostar desde la app de Betcris

Una vez tengas tu cuenta de usuario y deposites saldo en ella para apostar en deportes y casino tendrás habilitada toda la plataforma y sus mercados y cuotas para completar tus jugadas.

Inicia sesión con tu usuario y contraseña para encontrar todos los eventos deportivos disponibles para apostar en pre partido y en vivo.

Verás el listado de deportes y cuáles tienen eventos en vivo en ese momento. Accede a las cuotas en vivo en los diferentes mercados y hasta la transmisión en directo de eventos seleccionados.

Opinión final de la app de Betcris

Con la app de Betcris tienes en tu mano todos los beneficios que puede ofrecer el operador tal y como los tienes en la versión de escritorio.

La buena noticia es que si no cuentas con la posibilidad de instalar el aplicativo, siempre estará disponible la opción de ingresar a la plataforma de Betcris usando el navegador web de tu celular.

Contar con una buena conexión a internet es fundamental para disfrutar de toda la plataforma de Betcris en tu dispositivo móvil. Además, su instalación es sencilla y no tiene muchos requisitos.

En el caso de los dispositivos Android, la versión .APK de la Betcris app debe funcionar en todos los celulares, aunque si tienes el tuyo durante bastante tiempo esta puede no funcionar en él.

Usa la aplicación de Betcris pues es una herramienta sólida que te permitirá disfrutar de tus apuestas deportivas en vivo y si lo prefieres, aprovecha los cientos de juegos disponibles en el operador.

Preguntas frecuentes sobre Betcris app

¿Se puede descargar la app de Betcris en Chile?

Si, encuentra la app en la tienda de tu celular iOS o el archivo APK de la Betcris app para Android en la página web del operador.

¿Se pueden hacer depósitos y retiros a través de la app?

Realiza todas las transacciones posibles ante la casa de apuestas usando la app de Betcris: depósitos, retiros y también reclama tus bonos de bienvenida y promociones recurrentes.

¿Hay algún bono de bienvenida disponible al registrarse desde la app?

Sí, los nuevos usuarios que se registran en Betcris desde Chile a través de la app pueden acceder a un bono de bienvenida usando el codigo promocional REDVIP

¿A qué se puede apostar en la app de Betcris?

Puedes apostar en más de 20 deportes, incluyendo la Primera División del fútbol chileno, la Champions League y las ligas más importantes del mundo. Además, la app incluye una sección de casino con juegos como tragamonedas (slots), blackjack, ruleta y deportes virtuales