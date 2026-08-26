Pese a rumores en redes, desde Suecia adelantan que está todo con luz verde para su presentación y dejar atrás a la U.

Uno que extrañaron mucho en Universidad de Chile en el Superclásico fue Lucas Assadi, el volante que partió hasta Suecia para firmar su nuevo contrato con el AIK.

El volante habló en la previa del duelo de los azules ante Colo Colo, dejando en claro que su postura fue siempre poder disputar el compromiso en el Estadio Nacional, pero no se dio en el acuerdo de ambos clubes.

Por lo mismo, restaba ver su situación en el arribo a Europa, donde revelan importantes novedades con sus exámenes médicos realizados al formado en los azules.

La prensa en Suecia adelanta detalles del anuncio de Lucas Assadi.

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Lucas Assadi supera los exámenes y se viene presentación en el AIK

Según detallan en el medio Expressen de Suecia, que han realizado el seguimiento del proceso de venta de Lucas Assadi desde U de Chile al AIK, hay novedades con los exámenes médicos.

En ese sentido, destacan que está todo en orden para ser presentado en las próximas horas: “Assadi ha completado el reconocimiento médico y también ha llegado a un acuerdo con el AIK sobre su contrato”.

“Varias fuentes con las que Expressen ha estado en contacto afirman que el jugador podría ser presentado próximamente, probablemente antes del fin de semana”, detallan.

Ahora restará ver el tema de su adaptación y estreno, con una fecha tentativa: “Este fin de semana, el AIK disputa un importante derbi de Estocolmo en casa contra el Hammarby, y aún está por ver si el jugador estará en la convocatoria que se enfrentará al rival verdiblanco”.