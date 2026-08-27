El jugador llegó cuando tenía 7 años al CDA y ahora comienza su aventura en el fútbol europeo.

Lucas Assadi ya está en Suecia, donde finalmente fue presentado por el AIK. En simultáneo, el jugador utilizó sus redes para despedirse de Universidad de Chile.

En la previa del Superclásico ante Colo Colo, Assadi llegó a un acuerdo con el equipo escandinavo y armó las maletas rápidamente para viajar a Europa. Ahora que está todo sellado, no quiso dejar pasar la oportunidad para dedicarle una extensa carta al Romántico Viajero.

Las palabras de Lucas Assadi

Si bien Lucas Assadi solo tiene 22 años, tuvo un extenso paso por Universidad de Chile. Arribó cuando era un niño de 7 años y hoy se marcha con la ilusión de consagrar su carrera en el extranjero. Por esta razón, agradeció la formación que tuvo en el CDA.

“En 2011 llegué a este hermoso club con una gran ilusión y un sueño: convertirme algún día en jugador profesional. Después de tantos años de esfuerzo, sacrificios y aprendizajes, en 2021 pude cumplir ese sueño y hacerlo vistiendo esta camiseta que tanto significa para mí”, partió escribiendo en Instagram.

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“Hoy me toca despedir una etapa que marcó mi vida y que siempre voy a llevar en el corazón. Solo tengo palabras de agradecimiento para todas las grandes personas que se cruzaron en mi camino: compañeros, entrenadores, trabajadores del club y todos quienes, de una u otra manera, fueron parte de este largo recorrido“, complementó Assadi.

De igual manera, el nuevo jugador de AIK se refirió al respaldo de los fanáticos azules. “También quiero agradecer especialmente a los hinchas, que desde el minuto uno me entregaron un cariño incondicional y me hicieron sentir parte de esta familia. Gracias por acompañarme, apoyarme y estar siempre“, indicó.

Lucas Assadi jugó 151 partidos en Universidad de Chile, con 20 goles y 15 asistencias. Ganó dos títulos: Copa Chile 2024 y Supercopa de Chile 2025. “Esto no es un adiós, sino un hasta pronto”, cerró el “10”, dejando abierta la puerta a un futuro regreso.