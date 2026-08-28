Universidad de Chile tuvo días agitados, como réplica de lo que fue la derrota ante Colo Colo en el Superclásico. Fernando Gago intenta dar vuelta la página y piensa en el próximo duelo.

Con la caída ante los Albos, el Romántico Viajero quedó a 13 puntos del líder restando que se jueguen 30 unidades. Con este panorama, cualquiera tiraría la toalla y se centraría en la pelea por la clasificación a Copa Libertadores. Cualquiera, menos Pintita.

La confesión de Fernando Gago

Universidad de Chile será visita en la próxima fecha de la Liga de Primera, donde se medirá contra Universidad de Concepción en el Estadio Ester Roa Rebolledo el domingo 30 de agosto a las 15:00 horas. En la tradicional conferencia de prensa previa, Fernando Gago se mostró muy molesto e irritado, sobre todo por la supuesta pelea con Charles Aránguiz.

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“No hay problema, cámbiame la pregunta. Me enteré recién”, indicó Pintita sobre el Príncipe. Respecto a la pelea por el título, el entrenador descartó bajarse y asegura que todavía tienen algo que decir en la Liga de Primera, pese a la enorme diferencia con Colo Colo.

“Lo dije y lo voy a decir siempre: mientras tengamos chances, no pienso en un segundo puesto. Al contrario, necesitamos ganar todo lo que queda para mantener la esperanza de llegar a la ultima fecha con chances de ser campeón. Es una competencia de una copa y que queremos disputar y ganar”, dijo tajante el DT.

Gago sigue pensando en el título. Imagen: Photosport

Vozinha, recién llegado arquero de Colo Colo, aprovechó un pequeño descanso para ir a conocer Mendoza, a solo unas horas de Santiago. Fernando Gago fue consultado por cómo pasa su tiempo en suelo chileno, pero hizo una confesión que grafica un poco su personalidad muy reservada.

“No salgo de la casa, del club a la casa. Estoy con mi familia y acá mucho tiempo en el club, no soy de convivir afuera”, explicó. Estas palabras hicieron recordar al ya célebre Ricardo Gareca, quien también reconoció que no era salir mucho en la capital. De hecho, el Tigre ni siquiera iba a los estadios. Si bien lo de Pintita pasa por su personalidad, no deja de llamar la atención su hermetismo.