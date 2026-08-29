El Matador apeló a la nostalgia de aquella época en el Caracol Azul, dejando un mensaje con tinte a "palo" para el actual plantel y administración.

Marcelo Salas está al mando de Deportes Temuco, pero no olvida su amor por U de Chile, club donde tuvo dos pasos y marcó una era. El Matador ocupó sus redes sociales para reaccionar a una historia que sacó a colación Mariano Puyol, otro ex azul.

“Cuando yo estaba en el área formativa de la U, generalmente tenía a la Sub 20. Marcelo Salas jugaba en la Lazio, en las vacaciones los últimos días antes de irse a Italia entrenaba en la U, pero no con el primer equipo, sino que pedía hacerlo conmigo”, partió contando, al Canal AntunezSilva.

Fue ahí que Mariano Puyol aplaudió al Matador Salas, ya que entrenando en las canchas de Maicillo (cercanas al Caracol Azul), “teníamos que trasladar los arcos grandes y Marcelo vistiéndose con los juveniles, diciendo: ‘Ya muchachos, vamos a agarrar los arcos'”.

¿Palo a la U actual? Así reaccionó Marcelo Salas a la historia

Marcelo Salas salió al paso a la historia desclasificada por Mariano Puyol y en su cuenta de Instagram dejó en claro que no olvida esos tiempo. De paso apuntó, a modo de pregunta, qué pasa ahora con aspectos como el “sacrificio”.

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“Maicillo, tiempos distintos, sacrificio, adaptación también son parte del proceso y del resultado… ¿Y ahora?”, tecleó el ex goleador de la U y de la selección chilena, en enigmático mensaje.

Y vaya que siente los colores azules el Matador, ya que el propio Marcelo Puyol destacó que en esos tiempos, “llegamos a entenar en invierno y (Salas) lo hacía a full. Yo le decía a los muchachos: ‘Así son los jugadores de elite'”.

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“Marcelo no es de muchas palabras, pero cuando terminaba la semana, él les decía que había que ser como casco de mineros: alumbrar hacia adelante y nada de los costados debía distraer”, cerró.

El posteo del Matador: