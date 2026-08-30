El entrenador del romántico viajero analizó lo que fue la derrota por 2-1 ante Universidad de Concepción en el Ester Roa.

Universidad de Chile sigue sin levantar cabeza luego de caer la semana pasada en el Superclásico ante Colo Colo. Los azules ahora perdieron por 2-1 ante Universidad de Concepción y se complicaron bastante en su lucha por ser el Chile 2 de la próxima Copa Libertadores 2026.

Con goles de Jeison Fuentealba y Cecilio Waterman (el descuento azul fue de Matías Zaldivia) el Campanil le propinó su segunda derrota al caída al romántico viajero, resultado que además le dejó casi en bandeja el título a los albos.

Fernando Gago tuvo que poner la cara tras esto duro tropiezo en el sur, donde la U fue presa de un pésimo estado de la cancha en el Ester Roa y cometió equivocaciones claves que se tradujeron en goles en contra.

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La voz de Gago tras una nueva derrota de Universidad de Chile

El entrenador argentino afirmó luego de la caída en el Ester Roa a TNT Sports que “creo que en el partido cometimos dos errores muy graves. Los dos goles de ellos fueron errores nuestros y a partir de eso el partido se nos puso cuesta arriba”.

“Después empezamos a tener el control del partido. La cancha sabíamos que era esto e intentamos jugar igual”, añadió.

Universidad de Chile se enredó en su lucha por ser el Chile 2 de la Copa Libertadores 2027. | Foto: Photosport.

Para cerrar el DT azul sostuvo que “el compromiso se dio en circunstancias que si teníamos un gol más tempranero el partido se podía poner, pero bueno, nos costó el partido de hoy”.

Cabe destacar que la U se quedó estancada con 36 puntos en el segundo lugar. No obstante, los azules podrían perder ese puesto si Universidad Católica vence a O’Higgins este lunes en el Claro Arena, ya que los cruzados los igualarán, pero con mejor diferencia de goles.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules regresarán a la acción ante Coquimbo Unido el sábado 5 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional. Este compromiso será válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis