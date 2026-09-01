Los albos cerraron esta fecha 21 de la Liga de Primera 2026 estirando todavía más su ventaja en lo más alto. Es tanta la diferencia respecto al segundo, que hasta el equipo de Fernando Ortiz podría ser campeón en un par de jornadas más.

La estrella 35 para Colo Colo parece ser cosa de tiempo. Y es que el Cacique al cierre de esta fecha 21 estiró todavía más su ventaja en la cima luego de golear por 5-1 a Audax Italiano y la derrota de la U en visita a Universidad de Concepción en el Ester Roa.

Con esta combinación de resultados los albos alcanzaron los 52 puntos en lo más alto del torneo y le sacaron 16 unidades de ventaja a los azules, quienes para más remate bajaron al tercer puesto por diferencia de goles luego de la victoria de Universidad Católica sobre O’Higgins.

Y ojo, que es tan inevitable el título para el equipo de Fernando Ortiz que incluso podría festejar las fiestas patrias este 18 de septiembre tomándose un buen terremoto con el mismísimo Huemul de Plata.

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Así Colo Colo puede ser campeón en dos fechas más

Para empezar hay que detallar que en la próxima fecha Colo Colo visitará a Huachipato en Concepción, la U recibirá a Coquimbo Unido y la UC enfrentará a Everton en Viña del Mar. Si los albos ganan y ambas universidades pierden, la distancia en lo más alto será de 19 puntos con 24 por jugar.

De esta manera, el Cacique tendrá la chance matemática de ser campeón en la fecha 23, cuando reciba a Deportes Concepción en el Estadio Monumental el domingo 13 de septiembre. En esa misma jornada 23, la U visitará a La Serena y la UC hará lo propio con Palestino.

Colo Colo tiene la chance matemática de ser campeón en apenas un par de fechas más. | Foto: Photosport.

¿Qué debe pasar para que la estrella 35 sea una realidad para los albos? Pues deben vencer al Conce y esperar las dos universidades vuelvan a caer. Con esto, su ventaja llegará a 22 puntos con apenas 21 por disputar.

Una combinación de resultados que algunos creerían es demasiado perfecta para el Cacique. Sin embargo, hablamos de un equipo que ha sacado una distancia de puntos pocas veces vista y que se ha logrado gracias a su buen rendimiento y el irregular andar de la competencia.

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En síntesis