Gracias a los goles de Zampedri y las atajadas de Vicente Bernedo, los cruzados quieren meterse en Copa Libertadores. Los celestes están al borde del precipicio.

Tras la victoria de visita en Coquimbo, Universidad Católica buscaba escalar al segundo puesto de la Tabla de Posiciones en Liga de Primera y encender la lucha por el cupo directo a Copa Libertadores. Para ello debía superar al necesitado O’Higgins que pelea por alejarse de la zona de descenso.

Las cosas partieron mal para el dueño de casa en el Claro Arena. El defensor canterano Cristián Morales abrió la cuenta en el minuto 13 con un cabezazo perfecto. Y en los peores momentos del local, apareció su salvador Fernando Zampedri.

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A los 26′, el Toro apareció dentro del área para recibir un rebote tras un centro atrás por izquierda para poner el 1-1. Unos instantes después, tras una polémica que debió saldarse mediante el VAR, el máximo goleador histórico de Católica puso de penal en los 40′ el 2-1 con el que se fueron al descanso.

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Pero si la UC tiene a Zampedri como su emblema, en O’Higgins también tienen a su goleador como Arnaldo Castillo, quien si bien apareció en la parte inicial con un gol anulado, se hizo presente en el minuto 70 con un testazo para decretar el 2-2 que no iba a ser el marcador final.

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En los 87′ un centro por derecha lo conecta en el segundo palo el argentino Justo Giani quien le da el pase a su compatriota Martín Gómez para anotar su segundo gol en la temporada y poner el 3-2 definitivo a favor de La Franja.

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¿Cómo quedan Católica y O’Higgins en la Tabla?

Gracias a este triunfo, Los Cruzados suben al segundo posición del Campeonato Nacional con 34 puntos, superan por diferencia de gol a Universidad de Chile y quedan a 16 del líder Colo Colo. Por su parte, el Capo de Provincia sigue al 11° lugar con 24, a tres de caer a la zona del descenso.

¿Cuándo vuelven a jugar?

Por la jornada 22 en Liga de Primera, Universidad Católica visitará al Everton en Viña del Mar el sábado 5 de septiembre desde las 17:30 horas. Mientras que el domingo 6, O’Higgins recibe en Rancagua al colista Unión La Calera a las 14:45 horas.