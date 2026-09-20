Tanto Diego Valdés como Claudio Baeza se plegaron a una protesta pública que generó efecto inmediato en el Fortín.

Ambos chilenos que militan en el plantel de Vélez Sarsfield fueron citados para el partido en que el equipo decidió manifestarse por las deudas que la dirigencia mantiene con ellos. Fue para el partido frente a Tigre por la Liga Profesional de Argentina.

Y los jugadores del Fortín tomaron una determinación a raíz de esos dineros impagos que causaron una polémica interna en la institución. No llegaron todos juntos en un bus, como habitualmente ocurre. Cada uno arribó en su vehículo particular.

Tampoco lo hicieron con la indumentaria del club, como corresponde antes de jugar un partido. Tanto Diego Valdés como Claudio Baeza se plegaron a esta medida de presión en contra de la plana mayor velezana. TNT Sports Argentina captó a los futbolistas vestidos con ropa casual.

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Mientras que varios sitios partidarios que cubren el devenir de Vélez dieron cuenta de que todos se dejaron caer al estadio José Amalfitani en sus automóviles. “Los referentes tomaron esa decisión producto de una deuda con algunos jugadores”, contó el periodista Martín Etcheverry.

Captura Vélez a Fondo.

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Los chilenos Diego Valdés y Claudio Baeza se pliegan a la protesta de Vélez por las deudas

Así las cosas, los chilenos de Vélez Sarsfield se plegaron a este reclamo público por las deudas con algunos compañeros. No es por los sueldos, según reportó Martín Etcheverry. El periodista afirmó que “el atraso económico es por una prima/premio con nueve jugadores”.

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“La comisión directiva asegura que, en cuanto a sueldos, están todos al dia y que esta deuda va a ser pagada mañana mismo. En el día 20 del mes, cuando habitualmente perciben su salario”, agregó el citado comunicador, quien trabaja en CEF de AZZ.

Es decir, la medida de presión resultó con el efecto esperado y rápidamente la plana mayor velezana saldará el dinero impago que tiene con parte de su plantilla. Tanto Valdés como Baeza están en el banco de suplentes para el duelo ante el Matador de Victoria, pactado para las 21:30 horas de este domingo 20 de septiembre.

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