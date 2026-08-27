El talentoso enganche chileno de 33 años fue deseo de los albos, sobre todo de Fernando Ortiz, pero en el vecino país le ha sido muy difícil encadenar partidos consecutivos. Otra vez sufrió un problema muscular.

A pesar de que la dirigencia de Colo Colo nunca lo reconoció públicamente, en Vélez Sarsfield tenían clarísimo que el agente de Diego Valdés intentó quedar en libertad de acción para recalar en el Cacique. Pero en el Fortín no tuvieron ningún interés con acceder a eso.

En ese contexto, cada cierto tiempo el enganche chileno de 33 años da pinceladas de su innegable talento con el balón. Pero también ha sufrido muchos problemas físicos que han privado en varias ocasiones a Guillermo Barros Schelotto de tenerlo en la cancha.

De hecho, luego del afortunado gol que le anotó a River Plate, sufrió otra más. Lo informó el periodista Gianluca Poggi: “Malas noticias, Valdés sufrió una nueva lesión en el sóleo”, manifestó el reportero de Vélez a Fondo a través de su cuenta de X.

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“Será baja para los próximos partidos de Vélez”, agregó Poggi en la exred social del pajarito. Pero no informó qué encuentros del cuadro de Liniers se perderá el chileno surgido en las inferiores de Audax Italiano. Aunque ya se habla de un nuevo desgarro.

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Deseo de Colo Colo: Diego Valdés nuevamente se lesiona en Vélez

A pesar de que en Chile se dijo que Diego Valdés tenía muchas ganas de ser fichaje de Colo Colo en el mercado de invierno, finalmente se mantuvo en Vélez Sarsfield, club donde llegó como estrella. Provenía del América de México, cuadro donde fue dirigido por Fernando Ortiz.

Así celebró Diego Valdés su suertudo gol vs River. (Getty Images).

“La recuperación le demandará ‘más o menos 20 días’ por lo que está descartado para el partido por Copa Argentina frente a Boca”, reportó Vélez Late. Si todo sale según los plazos esperados, Valdés se perdería cuatro partidos del elenco de Liniers.

Ante Deportivo Riestra, el citado duelo copero contra los Xeneizes, vs Estudiantes de La Plata y Newell’s Old Boys. Está por verse si el seleccionado chileno podrá estar para recibir a Tigre el 20 de septiembre. Pero ya es un hecho que se hizo habitual verlo entre la lista de descartados.

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Así va Vélez en la tabla de posiciones del Clausura en la Liga Profesional de Argentina

Vélez Sarsfield escolta a Instituto de Córdoba en la tabla de posiciones del Grupo A en el Torneo Clausura. Suma 12 puntos en seis encuentros.