Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga Profesional

¿Zafó Colo Colo? Diego Valdés sufre una nueva lesión muscular en Vélez Sarsfield de Argentina

El talentoso enganche chileno de 33 años fue deseo de los albos, sobre todo de Fernando Ortiz, pero en el vecino país le ha sido muy difícil encadenar partidos consecutivos. Otra vez sufrió un problema muscular.

Por Jorge Rubio

Sigue a Redgol en Google!
Diego Valdés parece no poder encadenar una seguidilla de partidos sin lesiones.
© Getty Images.Diego Valdés parece no poder encadenar una seguidilla de partidos sin lesiones.

A pesar de que la dirigencia de Colo Colo nunca lo reconoció públicamente, en Vélez Sarsfield tenían clarísimo que el agente de Diego Valdés intentó quedar en libertad de acción para recalar en el Cacique. Pero en el Fortín no tuvieron ningún interés con acceder a eso.

En ese contexto, cada cierto tiempo el enganche chileno de 33 años da pinceladas de su innegable talento con el balón. Pero también ha sufrido muchos problemas físicos que han privado en varias ocasiones a Guillermo Barros Schelotto de tenerlo en la cancha.

De hecho, luego del afortunado gol que le anotó a River Plate, sufrió otra más. Lo informó el periodista Gianluca Poggi: “Malas noticias, Valdés sufrió una nueva lesión en el sóleo”, manifestó el reportero de Vélez a Fondo a través de su cuenta de X.

Tweet placeholder

“Será baja para los próximos partidos de Vélez”, agregó Poggi en la exred social del pajarito. Pero no informó qué encuentros del cuadro de Liniers se perderá el chileno surgido en las inferiores de Audax Italiano. Aunque ya se habla de un nuevo desgarro.

Diego Valdés está intratable en Argentina: vuelve a marcar y ahora castiga a River Plate

ver también

Diego Valdés está intratable en Argentina: vuelve a marcar y ahora castiga a River Plate

Deseo de Colo Colo: Diego Valdés nuevamente se lesiona en Vélez

A pesar de que en Chile se dijo que Diego Valdés tenía muchas ganas de ser fichaje de Colo Colo en el mercado de invierno, finalmente se mantuvo en Vélez Sarsfield, club donde llegó como estrella. Provenía del América de México, cuadro donde fue dirigido por Fernando Ortiz.

Así celebró Diego Valdés su suertudo gol vs River. (Getty Images).

Así celebró Diego Valdés su suertudo gol vs River. (Getty Images).

“La recuperación le demandará ‘más o menos 20 días’ por lo que está descartado para el partido por Copa Argentina frente a Boca”, reportó Vélez Late. Si todo sale según los plazos esperados, Valdés se perdería cuatro partidos del elenco de Liniers.

Ante Deportivo Riestra, el citado duelo copero contra los Xeneizes, vs Estudiantes de La Plata y Newell’s Old Boys. Está por verse si el seleccionado chileno podrá estar para recibir a Tigre el 20 de septiembre. Pero ya es un hecho que se hizo habitual verlo entre la lista de descartados.

“No está caído”: La reacción de Vélez ante la salida de Diego Valdés a Colo Colo

ver también

“No está caído”: La reacción de Vélez ante la salida de Diego Valdés a Colo Colo

Así va Vélez en la tabla de posiciones del Clausura en la Liga Profesional de Argentina

Vélez Sarsfield escolta a Instituto de Córdoba en la tabla de posiciones del Grupo A en el Torneo Clausura. Suma 12 puntos en seis encuentros.

Lee también
Fernando Ortiz adelanta una decisión con Vozinha en Colo Colo
Colo Colo

Fernando Ortiz adelanta una decisión con Vozinha en Colo Colo

La cuota amarga de Colo Colo en el debut de Vozinha: "Ojalá no sea..."
Colo Colo

La cuota amarga de Colo Colo en el debut de Vozinha: "Ojalá no sea..."

Barticciotto repasa la polémica con Vidal: "Habló muy mal de mí y muy bien..."
Colo Colo

Barticciotto repasa la polémica con Vidal: "Habló muy mal de mí y muy bien..."

"Silencien el estadio": la arenga de Ortiz que se cumplió en Colo Colo
Colo Colo

"Silencien el estadio": la arenga de Ortiz que se cumplió en Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo