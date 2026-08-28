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Colo Colo

Fernando Ortiz junta a plantel de Colo Colo con trabajadores del Monumental: “Triunfo para ustedes”

Fernando Ortiz reunió a jugadores y colaboradores del club para señalar la importancia que tienen todos en la búsqueda del gran objetivo: la estrella 35.

Por Felipe Escobillana

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Tano Ortiz está muy comprometido con Colo Colo
© DIEGO MARTIN/ATON CHILETano Ortiz está muy comprometido con Colo Colo

Colo Colo le ganó a U de Chile el Superclásico, un triunfo que significó mucho para los albos. A tal punto que el DT Fernando Ortiz reunió al plantel junto a los trabajadores del Monumental para dedicar unas palabras.

“No quiero dejar pasar algo importante. Lo quiero recalcar hoy. Estas personas que están día a día con nosotros son esencial y necesaria para nosotros“, manifestó el Tano mientras el Cacique estaba junto como una gran familia.

Con los tres puntos en el bolsillo, señaló Ortiz que la victoria se la dedicaban. “Tómenlo como un regalo para ustedes particularmente. Ellos (los jugadores) ponen la cara, pero háganse cargo de esto, este triunfo es para ustedes también, tómenlo de esa manera”.

Fernando Ortiz reunió a plantel y colaboradores de Colo Colo

Fernando Ortiz reunió a plantel y colaboradores de Colo Colo

Ortiz apunta al título con Colo Colo sin confiarse

El entrenador además detalló que “estamos convencidos de este lado que es la única manera de quedar en la historia de la institución, más allá de lo deportivo”.

“Entonces son parte nuestra, son la familia, el complemento que necesitamos el día domingo y es algo que queríamos decírselos”, fueron las sinceras palabras.

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Eso sí, entiende que no pueden bajar el pie del acelerador en estos instantes. “A la vez, lo saben, es momento para apretar, para afinar, porque el objetivo no está cumplido. Hay que seguir hasta obtenerlo”.

“Un pequeño grano de arena suma para una cantidad importante. Agradecerles y seguir insistiendo hasta levantar esa copa, estamos en el camino”, finalizó Ortiz la charla en Macul.

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