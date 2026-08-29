El Ingeniero se llena de críticas en España, cayendo ante humilde club. La hinchada andaluz estalló y el chileno contestó en conferencia de prensa.

Manuel Pellegrini no lo pasa bien en el Real Betis. Luego de sus declaraciones pidiendo refuerzos de categoría para la temporada donde juegan Champions League, en el plano local se pegó tremendo porrazo.

En duelo válido por la tercera fecha de La Liga, el equipo andaluz cayó goleado por 5-2 ante el Levante. El elenco de Valencia venía sin triunfos y ocupando la penúltima posición del torneo.

Tras el pitazo final, los furiosos hinchas albiverdes se descargaron en redes sociales y exigieron la salida del Ingeniero. Ni los logros nacionales e internacionales del DT en el club frenaron los comentarios de la exigente fanaticada.

Le dicen de todo a Pellegrini y exigen su adiós

La hincha del Real Betis copó las redes sociales X y la cuenta de Instagram del equipo andaluz. El blanco de los dardos fue Manuel Pellegrini, donde derechamente piden su cabeza.

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El usuario @carlosreyc13 reclamó diciendo “equipo que, otro año más, no vuelve a estar trabajado… Cualquier equipo nos mete un meneo porque este equipo no tiene garra ni juega a nada. Solo queda aguantar un añito más a Pellegrini”.

“Para mi el primero que se tiene que ir es Pellegrini”, tecleó @rafa1987_34, por su parte. En tanto, el Ingeniero analizó la goleada sufrida post partido y no le hizo el quite a las críticas.

El DT chileno aseguró que “no creo que haya sido un problema de nombres, si no de rendimientos. Es una valoracion completamente negativa del partido, no fue la mejor hora para jugar el partido, pero no podemos centrarnos que por el calor cometimos los errores””.

El resumen del partido: