La victoria sobre los itálicos dejó a los albos con 16 puntos de ventaja en lo más alto de la Liga de Primera 2026. A este ritmo, es cosa de tiempo que los de Fernando Ortiz bajen del cielo su estrella 35.

Colo Colo sabía que de ganar ante Audax Italiano estiraba su ventaja en lo más alto y no lo desaprovechó. Los albos se dieron un festín en el Estadio Monumental tras la derrota de la U en Concepción, goleando por 5-1 para dar otro paso clave hacia su estrella 35.

El equipo de Fernando Ortiz se hizo con el triunfo gracias a dobletes de Javier Correa y Leandro Hernández, además de otro tanto de Lautaro Pastrán. Por su parte, el descuento audino corrió por cuenta de Giovani Chiaverano.

Con esta victoria el Cacique llegó a 52 puntos en lo más alto del torneo y le sacó 16 unidades de ventaja a Universidad de Chile. Esa misma distancia le puede sacar a Universidad Católica también, aunque para eso los cruzados deben vencer a O’Higgins mañana en el Claro Arena.

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Por su parte los itálicos se quedaron estancados en el puesto 13° con 22 puntos, apenas uno más que Cobresal, elenco que cerró esta fecha 21 del torneo en puestos de descenso. Ojo, que los de La Florida pueden bajar una posición si es que Universidad de Concepción suma en su duelo pendiente ante Coquimbo a mitad de semana.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

El próximo partido de Colo Colo

Los albos volverán a la acción ante Huachipato el domingo 9 de septiembre a las 17:00 horas en el Estadio Ester Roa. Este duelo será válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2026.

El próximo partido de Audax Italiano

Por su parte los itálicos se verán las caras por al fecha 22 del torneo ante Deportes Concepción el viernes 4 de septiembre a las 20:30 horas en el Ester Roa.

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En síntesis