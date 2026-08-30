Universidad de Chile salta a la cancha en esta 21° fecha de la Liga de Primera. Esta vez, se medirán contra Universidad de Concepción en condición de visita.

El Romántico Viajero no tuvo una semana tranquila. Luego de la derrota ante Colo Colo, el trabajo de Fernando Gago se ha visto seriamente cuestionado. Por si fuera poco, quedaron a 13 puntos de los Albos, por lo que es muy difícil que puedan ser campeones.

Universidad de Concepción tampoco lo pasa bien. Están en zona de descenso luego del último triunfo de Cobresal, por lo que están obligados a sumar contra Universidad de Chile para no comenzar a bailar con el “fantasma de la B”.

Sigue el MINUTO a MINUTO de U. de Chile vs U. de Concepción: