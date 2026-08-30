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Fútbol chileno

U. de Chile vs U. de Concepción MINUTO a MINUTO: sigue todos los detalles de la Liga de Primera

El Romántico Viajero intentará volver al triunfo tras la dura derrota ante Colo Colo en el Superclásico.

Por César Vásquez

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U. de Chile será visita en esta fecha de la Liga de Primera.
© PhotosportU. de Chile será visita en esta fecha de la Liga de Primera.

Universidad de Chile salta a la cancha en esta 21° fecha de la Liga de Primera. Esta vez, se medirán contra Universidad de Concepción en condición de visita.

El Romántico Viajero no tuvo una semana tranquila. Luego de la derrota ante Colo Colo, el trabajo de Fernando Gago se ha visto seriamente cuestionado. Por si fuera poco, quedaron a 13 puntos de los Albos, por lo que es muy difícil que puedan ser campeones.

Universidad de Concepción tampoco lo pasa bien. Están en zona de descenso luego del último triunfo de Cobresal, por lo que están obligados a sumar contra Universidad de Chile para no comenzar a bailar con el “fantasma de la B”.

Sigue el MINUTO a MINUTO de U. de Chile vs U. de Concepción:

Penal para Universidad de Concepción

Bianneider Tamayo derriba a Jeison Fuentealba y hay pena máxima para Universidad de Concepción en 2 minutos. Mal inicio para el Bulla.

¡Comenzó el partido!

Universidad de Concepción viste con su uniforme tradicional, mientras Universidad de Chile estrena camiseta alternativa de color rojo. Ya se juega en Concepción.

Ya están en la cancha

Universidad de Chile y Universidad de Concepción pisan el terreno de juego del Estadio Ester Roa Rebolledo. Muy lindo marco de público en la Región del Biobío.

¿Dónde ver a U. de Chile vs U. de Concepción?

El encuentro entre Universidad de Chile y Universidad de Concepción podrá ser visto en TV a través de TNT Sports Premium, mientras que en streaming estará disponible en la aplicación HBO Max.

¿A qué hora es el partido?

Universidad de Chile y Universidad de Concepción se enfrentan a las 15:00 horas, en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

La baja en U. de Chile

Universidad de Chile no podrá contar en este partido con Igor Lichnovsky, quien sufrió un esguince grado II en el pie derecho. De esta manera estará cerca de tres semanas fuera de las canchas.

La novedad del Campanil

Universidad de Concepción no tiene margen de error. Por esta razón, Cristián Muñoz se la juega por la titularidad de Rogelio Funes Mori, la gran incorporación en el último mercado. El formado en River Plate jugó el Mundial de Qatar 2022 con México y es el máximo goleador histórico de Monterrey.

Formación U. de Concepción

Estos son los elegidos por La Nona Muñoz:

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Juega Castellón

Hasta hace algunos días se pensaba que Gabriel Castellón no jugaría contra Universidad de C0ncepción, debido a un microdesgarro en el aductor izquierdo que arrastraba desde el duelo contra Colo Colo. Sin embargo, Fernando Gago lo ratificó como titular en Universidad de Chile.

Formación de U. de Chile

Estos son los elegidos por Fernando Gago para enfrentar a Universidad de Concepción:

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Nuevo partido de la Liga de Primera

Hola amigos, bienvenidos al MINUTO a MINUTO de hoy. En esta jornada, Universidad de Chile enfrenta a Universidad de Concepción en el Estadio Ester Roa Rebolledo. Sigue todos los detalles del partido aquí.

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