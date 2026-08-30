Igor Lichnovsky fue el último refuerzo de Universidad de Chile en el mercado, pero tras solo un encuentro sufrió una lesión y ahora se supo cuánto tiempo estará fuera.

Luego de 12 años en el extranjero, Lichnovsky armó las maletas y regresó al Romántico Viajero, club en el que se formó y debutó como jugador profesional. Su estreno fue en la amarga derrota ante Colo Colo en el Superclásico, donde ingresó en el segundo tiempo.

El tiempo de lesión de Lichnovsky

Luego de la caída ante los Albos, Igor Lichnovsky se mantuvo entrenando durante toda la semana de forma diferenciada de cara al siguiente encuentro de Universidad de Chile. Con el correr de los días se confirmó la lesión que lo alejará de la cancha.

De acuerdo a Emisora Bullanguera, el central tiene un esguince grado II en el pie derecho. De esta manera, estará fuera del terreno de juego por un tiempo aproximado de tres semanas. Un duro golpe para la planificación de Fernando Gago.

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El entrenador argentino no contaba mucho con Franco Calderón, por lo que dejó ir a este a Independiente, pero con la lesión de Lichnovsky, por unos días quedará sin pan ni pedazo. De esta manera, será Bianneider Tamayo quien podría volver a tener minutos. Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez son los titulares al centro de la zaga.

Igor Lichnovsky se perderá al menos tres encuentros de Universidad de Chile: contra Universidad de Concepción, Coquimbo Unido y Deportes La Serena. Estos son partidos claves para los Azules, ya que están en la lucha por la clasificación a Copa Libertadores, ya que en cuanto a la pelea por el título, están a 13 puntos de Colo Colo.

Lichnovsky jugó 45 minutos ante Colo Colo. Imagen: Photosport

El siguiente duelo del Romántico Viajeros será este domingo 30 de agosto a las 15:00 horas, cuando en el Estadio Ester Roa Rebolledo se midan contra Universidad de Concepción. El Bulla intentará dar vuelta la página tras caer en el Superclásico ante Colo Colo.