Un campeón de la Copa Sudamericana asegura que han sido errores puntuales lo que marca a la U, pero que todavía hay tiempo de girar el rumbo.

Universidad de Chile vuelve a tambalear en la temporada, luego de la derrota por 2-1 ante Universidad de Concepción que golpeó fuerte el camarín del técnico Fernando Gago.

A 16 puntos de la pelea por el título con Colo Colo, además que esta jornada Universidad Católica los puede igualar en la lucha del Chile 2 a la Copa Libertadores, los dardos apuntan al técnico argentino.

En ese sentido, muchos aseguran que perdió el foco y hasta está nublado en sus últimas decisiones, como lo que pasó en el Superclásico cuando no supo reemplazar a Lucas Assadi.

Pero fue un histórico y campeón de la Copa Sudamericana de la U, que prefiere no ser tan alarmista, dejando en claro que todo se ha tratado de errores puntuales que todavía puede corregir.

Fernando Gago está en la crítica por los últimos resultados de la U. Foto: Marco Vazquez/Photosport

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“La U quería jugar y la cancha no estaba para eso”

Marcos González conversó con Redgol del presente de Universidad de Chile, pero en detalle de las críticas que se está llevando para la casa el técnico Fernando Gago.

El ex defensor asegura que no hay que ser tan drástico en este momento, entendiendo que lo que pasó en el Superclásico y en Concepción, se debe a situaciones puntuales, por lo que no comparte que perdió el foco.

“No, está perdido, creo que el clásico lo termina perdiendo por una cosa que era totalmente jugadores que no estaban en sus posiciones y luego contra la U de Conce era una cancha muy difícil, que era puro barro“, explicó.

Por lo mismo, asegura que el último fin de semana, falló la forma de afrontar el duelo en el sur: “La U por ahí quería jugar y no estaba para jugar, era mas para disputarlo que para jugarlo”.