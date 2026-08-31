El técnico de la U tuvo una conversación con la dirigencia de Azul Azul, luego de una nueva derrota que los aleja de los objetivos.

Universidad de Chile vuelve a navegar en aguas turbias en la Liga de Primera 2026, luego de la derrota por un marcador de 2-1 en la visita a Universidad de Concepción.

Sumado a la polémica de Charles Aránguiz, además la derrota del Superclásico, que se suma a la del Campanil, el técnico Fernando Gago queda en la mira y en la crítica de los hinchas.

Mirando lejos la pelea por el título con Colo Colo, además con la opción de que esta noche Universidad Católica los iguale en la lucha por el Chile 2 a la Copa Libertadores, hay una presión extra con el técnico.

Por lo mismo, hubo una conversación en la zona de camarines del estadio Ester Roa Rebolledo, donde el argentino explicó algunos puntos a la dirigencia, además de dejar en clara su postura para lo que viene.

Fernando Gago mira de lejos la pelea por el título con la U. Foto: Andrés Pina/Photosport

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Fernando Gago tuvo charla con la dirigencia de la U

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes contaron algunos detalles de la conversación del técnico Fernando Gago con algunos dirigentes de Azul Azul, luego de la derrota de la U ante la U de Conce.

“En esta conversación, el técnico Gago manifestó que estaba más firme que nunca en su cargo en la U, además que, con las convicciones de seguir peleando”, destacan.

“Fueron largos minutos de charla en el corazón del camarín de la U, pero con el técnico dejando en claro que, por ahora, se mantiene con toda la disposición de sacar adelante al club”, explican.

Con este ambiente, la U se prepara para recibir a Coquimbo Unido en la jornada del sábado en el Estadio Nacional, con una presión extra de la lucha por un cupo a la Copa Libertadores.