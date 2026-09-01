Colo Colo tendrá un mes especial, con dos partidos de Liga de Primera confirmados y a la espera de su llave ante Audax por Copa Chile.

Colo Colo entra en una etapa clave de la temporada con un calendario bastante diferente. El equipo de Fernando Ortiz, que se mantiene firme en la pelea por el título de la Liga de Primera, tendrá por ahora apenas dos partidos del campeonato durante septiembre.

Las pausas por las Fiestas Patrias y posteriormente por la Fecha FIFA reducirán considerablemente la actividad del Cacique. Pero ojo, porque el panorama todavía puede cambiar a raíz de la Copa Chile.

Los dos partidos por Copa Chile siguen pendientes de programación.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El primer desafío de septiembre será ante Huachipato. Los albos deberán viajar hasta Concepción para disputar el encuentro el domingo 6 de septiembre desde las 17:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

Una semana después llegará el regreso al Monumental. Colo Colo recibirá a Deportes Concepción el domingo 13 de septiembre a partir de las 17:30 horas, en el segundo y hasta ahora último compromiso de Liga de Primera confirmado para el mes.

Tras esos encuentros llegará una extensa pausa en el campeonato producto de las Fiestas Patrias y la posterior actividad internacional de la Selección Chilena.

ver también Tribunal de Disciplina define castigo a Javier Correa por su gesto: lo que espera Colo Colo

Copa Chile: probable cambio en agenda de Colo Colo

El calendario albo, sin embargo, todavía no está completamente cerrado. Colo Colo debe enfrentar a Audax Italiano por los octavos de final de la Copa Chile, llave que se disputará en partidos de ida y vuelta.

Por ahora, los dos encuentros no tienen día ni horario oficial, por lo que podrían sumarse a la agenda de septiembre una vez que se confirme la programación.

Así, Fernando Ortiz tendrá que aprovechar un mes con menos actividad en la Liga de Primera para mantener el ritmo de un equipo que afronta dos objetivos importantes: sostener su ventaja en la lucha por el campeonato y seguir avanzando en Copa Chile.

En resumen…