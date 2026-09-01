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Colo Colo

Vozinha ya se juega su futuro en Colo Colo: la fórmula que puede renovarlo automáticamente hasta 2027

El arquero caboverdiano comenzó a sumar minutos para activar una particular cláusula de renovación.

Por Franccesca Arnechino

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Vozinha jugó su primer partido en el arco del Cacique contra Unión Española.
© PhotosportVozinha jugó su primer partido en el arco del Cacique contra Unión Española.

El futuro de Vozinha en Colo Colo ya comenzó a jugarse. Después de debutar oficialmente en la goleada por 3-0 sobre Unión Española en Copa Chile, el experimentado arquero activó la cuenta de minutos que podría permitirle continuar durante 2027.

El contrato del caboverdiano establece que renovará automáticamente por otros 12 meses si disputa al menos el 50% de los minutos considerados desde el cuarto partido posterior a su llegada al Cacique.

Por esta razón, los encuentros frente a Unión La Calera, O’Higgins y Universidad de Chile no entraron en el cálculo. La cuenta comenzó recién con su estreno ante los Hispanos.

Debut de Vozinha fue lo más visto en Copa Chile.

Debut de Vozinha fue lo más visto en Copa Chile.

¿Cuántos minutos necesita Vozinha para renovar en Colo Colo?

Hasta ahora, el arquero está exactamente en el porcentaje requerido. Vozinha disputó los 90 minutos ante Unión Española, mientras que fue suplente en el duelo frente a Audax Italiano.

Así, de los primeros 180 minutos considerados, suma 90, equivalente justamente al 50%. La cifra definitiva dependerá de la cantidad de partidos que dispute Colo Colo durante el resto de la temporada.

Si el equipo de Fernando Ortiz alcanza la final de Copa Chile, el período podría abarcar 19 encuentros y 1.710 minutos. En ese escenario, Vozinha necesitaría disputar al menos 855 minutos para conseguir la renovación automática.

Si juega todos los compromisos proyectados de Copa Chile y además completa dos encuentros de Liga de Primera, alcanzaría 900 minutos y superaría el requisito.

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Si Vozinha no alcanza el 50%:

Quedar por debajo de ese porcentaje no significa necesariamente su salida de Colo Colo. Simplemente no se activaría la extensión automática y ambas partes todavía podrían negociar un nuevo contrato al finalizar la temporada.

Además, su vínculo contempla una cláusula de salida de 600 mil dólares, que puede ser utilizada tanto por el futbolista como por Blanco y Negro para terminar anticipadamente el acuerdo.

En resumen…

  • Vozinha debe jugar al menos el 50% de los minutos considerados para renovar automáticamente hasta 2027.
  • Actualmente suma 90 de 180 minutos, exactamente el porcentaje requerido.
  • Si Colo Colo llega a la final de Copa Chile, necesitaría al menos 855 de 1.710 minutos.
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