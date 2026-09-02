Javier Correa y Arturo Vidal señalan que Vozinha es una persona de gran carácter y que se entrena de buena manera.

Javier Correa y Vozinha tienen una relación muy cercana desde que el portero africano llegó a Colo Colo. Fue el primero en mostrarle el camarín y ahora hasta le dedica sus goles.

El caboverdiano lo trata de “hermano” en sus redes al argentino, demostrando que la buena onda reina en el vestuario de los albos. Algo que el delantero destacó en el streaming realizado con Arturo Vidal.

Consultado por Vozinha, señaló que “lo jodo mucho, me gusta su forma de ser, muy bien. Es muy profesional también, va al gimnasio, todo ese tipo de cosas”, destaca.

Piensa que por eso entró bien en el grupo. “El jugador en sí, cuando llegas a un club, es fijarte en cómo reaccionas. Cómo te entrenas. A partir de ahí, te ganas el respeto de todo lo otro”, manifestó el “Nine”.

Vozinha se ganó el cariño del camarín de Colo Colo

Vozinha es adorado por el plantel de Colo Colo

A pesar de tener solamente unas semanas entrenando en el Monumental están felices con la llegada de Vozinha en Colo Colo.

“Este loco tiene trayectoria. No lo conocíamos antes del Mundial porque hay dos millones de jugadores, pero se ve que es un loco serio. Ahora circunstancialmente juega Gaby, pero cuando le toque está preparado para hacerlo”, dice Correa.

ver también El mensaje de Correa y Vidal a los colocolinos por Maureira: “Disfrútenlo, se irá a Europa”

Complementa que “se me ve en fotos con él porque nos ha tocado estar juntos. No lo hago para vender humo ni nada, me sale, soy así y siempre se lo digo. En lo que te pueda ayudar estoy, 24/7, porque estás solo acá. Eso somos, familia. El que necesita algo que me llame, se lo dije a Maxi (Romero), a Javi Méndez, al Joaco (Sosa), a Claudio (Aquino), a todos”.

Vidal metió la cuchara también para aplaudir al arquero. “Vozinha tiene un carácter muy lindo, mucha vibra buena. Como que lo quieres abrazar. Muy callado, muy trabajador, siempre está riéndose”, cerró.