Claudio Bravo asegura que el gol que le convierte Concepción a Colo Colo es más responsabilidad de la defensa que de Vozinha.

Mucho revuelo se provocó la semana pasada cuando Claudio Bravo criticó a Vozinha, luego de que se le soltara un centro fácil ante Huachipato. “Carece de técnica y coordinación”, dijo el ex capitán de la selección chilena.

Tras el gol que recibió Colo Colo contra Deportes Concepción pudo acentuarse esa mirada. Sin embargo, asegura el ex Barcelona que la responsabilidad mayor no fue del meta africano.

“Es una acción donde yo le quito hierro al arquero”, señaló en ESPN para salir en defensa del portero, quien se vio muy mal por la acción con sus puños que realizó en el área chica.

Luego Bravo dice que son otros los responsables. “Hay gente que puede participar de una manera más efectiva, por ejemplo el que posicionas al primer palo es el que te tiene que ganar esa pelota, que no tiene mucha altura”.

Vozinha recibió el apoyo de Claudio Bravo

Bravo apunta a la feble marca de Jeyson Rojas

Quien tenía tomado a Norman Rodríguez, el autor del gol, era Jeyson Rojas. Se llevó un tirón de orejas de parte del arquero que levantó las dos Copa América con la Roja.

“Y luego claro, el que está atrás marcando es para que no te anticipen y no te cabeceen. Es una acción donde te rematan muy cerca”, manifiesta.

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“Para intervenir en esa acción tienes que tomar una decisión anticipada y muchas veces cuando tomas esa decisión, terminas fallando estrepitosamente”, agregó.

Por eso entiende que “Es una acción donde el que se ve mal es el arquero“, aunque insiste que “hay otros que deben intervenir, que es la defensa”.