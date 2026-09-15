El arquero juvenil, que se perdió los Juegos Sudamericanos, podría volver a competir antes de lo esperado en Colo Colo.

Colo Colo está cómodo con 12 puntos de ventaja en la tabla de posiciones de la Liga de Primera, sin embargo, la tranquilidad no es una virtud que se promueva en el estadio Monumental.

El puesto que más inquietud en el líder del fútbol chileno es el arco, con Vozinha como titular, pero el caboverdiano ha generado dudas en los tres partidos que le tocó jugar con la camiseta del cuadro albo.

Se pensaba que el africano iba a tomar la titularidad ante la lesión de Gabriel Maureira, quien fue desafectado de la selección chilena Sub 20 y no jugará en los Juegos Sudamericanos, por un problema de contusión en el codo derecho, no obstante, su problema no es tan grave.

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Gabriel Maureira volverá a pelear el puesto con Vozinha

La presencia de Vozinha en el equipo estelar de Colo Colo vuelve a estar en duda, primero porque se perderá la serie de Audax Italiano por la Copa Chile tras ser citado a la selección de Cabo Verde, y tras ello, regresará a palear el puesto con Maureira.

En radio ADN dieron a conocer que el juvenil meta de 19 años estará disponible antes de tiempo, porque se espera que realice tratamiento kinésico por 12 días. Tras ello, podrá estar a disposición de Fernando Ortiz.

Gabriel Maureira podrá volver antes de tiempo en Colo Colo. Foto: Luis Quinteros/Photosport

La lucha por la titularidad en Colo Colo estará reñida en el cierre de la temporada. Vozinha viene como el estelar, pero Gabriel Maureira y el recuperado Fernando de Paul van a luchar por jugar desde el arranque.

El próximo partido de los albos en la Liga de Primera será recién el 11 de octubre, cuando le toque visitar a Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Audax Italiano por la Copa Chile?

El partido de ida por los octavos de final de la Copa Chile entre Audax Italiano y Colo Colo se jugará este martes 22 de septiembre, a partir de las 20:30 horas, en el estadio Nacional.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera