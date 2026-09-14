El ex portero dio a conocer que en el Monumental ya están buscando un nuevo golero y un ex albo aparece en escena.

Colo Colo está a 10 puntos de ser campeón de la Liga de Primera, cuando hay 21 unidades en disputa, por lo que todo apunta a que va a dar una nueva vuelta olímpica.

A pesar del gran rendimiento del Cacique en 2026, aún hay dudas en un puesto clave: el puntero del fútbol chileno no tiene a un arquero titular y hay incertidumbre de cara al próximo año.

La llegada de Vozinha no genera consenso, debido al nivel del caboverdiano en sus primeros 3 partidos jugados. Además, el juvenil Gabriel Maureira se lesionó y Fernando de Paul viene de un largo periodo sin jugar.

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Nicolás Peric habla de un potencial regreso de Brayan Cortés a Colo Colo

Uno de los críticos que tiene el meta de Cabo Verde es Nicolás Peric, quien en radio Pauta volvió a cuestionar la contratación del africano, lo cual catalogó de “poco seria”.

“Yo creo que está listo. Le dio los minutos a Vozinha y ya están buscando un nombre, me parece poco serio“, dijo el ex seleccionado nacional.

Pero eso no fue todo. En el mismo espacio estaban hablando del posible “trueque” que puede hacer Blanco y Negro para que Maximiliano Romero se quede en Colo Colo, en una operación que puede incluir a Brayan Cortés, quien está cedido en Argentinos Juniors, club dueño de la carta del delantero.

Brayan Cortés está cedido en Argentinos Juniors. Foto: Argentinos Juniors

Peric dejó entrever que Cortés no está del todo contento en el Bicho, debido a una supuesta deuda salarial que tiene el club, por lo que su permanencia en Buenos Aires no está asegura y así podría volver al Monumental.

“Sabes lo que hay que hacer ahora, llamar a Cortés y preguntarle si quiere seguir en Argentinos Juniors. Puede ser algo así la conversación: ‘cómo estás allá, te vamos a vender… No, llevo cuatro meses sin que me paguen, yo de acá me voy’. Hay una conversación pendiente, Cortés no les va a aceptar… El Negro no está contento”, dijo el Loco Peric.

Se abre un nuevo capítulo en el arco de Colo Colo, que debe resolver el nombre de su meta titular para la temporada 2027.

En síntesis

Colo Colo necesita 10 puntos para coronarse campeón de la Liga de Primera.

necesita 10 puntos para coronarse campeón de la Liga de Primera. Nicolás Peric criticó la contratación de Vozinha en Colo Colo catalogándola de poco seria.

criticó la contratación de Vozinha en Colo Colo catalogándola de poco seria. Brayan Cortés podría retornar desde Argentinos Juniors para definir el arco de Colo Colo.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Audax Italiano por la Copa Chile?

El partido de ida por los octavos de final de la Copa Chile entre Audax Italiano y Colo Colo se jugará este martes 22 de septiembre, a partir de las 20:30 horas, en el estadio Nacional.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera