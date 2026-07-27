El árbitro tuvo una "actitud matonesca" y, luego, expulsó a un jugador de Huachipato. Piden hasta diez fechas para el juez.

Fue la gran polémica de este fin de semana en el fútbol chileno. El árbitro Héctor Jona expulsó al jugador de Huachipato, Kevin Altez, tras encararlo por una decisión que el charrúa reclamaba. La actitud del juez ha sido puesta en entredicho.

Es cierto, el uruguayo le mandó un frentazo en la nariz al árbitro, lo que sí o sí debía valerle la expulsión. Pero, eso es ver la jugada de forma aislada, porque justo antes el propio réferi lo había “toreado”, incitándolo a la acción.

Y esto no pasó desapercibido. Sobre todo, porque Héctor Jona tiene antecedentes en cuanto a su comportamiento. En mayo, por ejemplo, el presidente de Deportes Limache, César Villegas, acusó de “exaltado y prepotente” al árbitro nacional. ¿Por qué se las lleva siempre “peladas”?

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Hacen bolsa a Héctor Jona: “Actitud petulante”

En Pauta de Juego analizaron la acción previa a la expulsión de Kevin Altez por parte de Héctor Jona. Los panelistas estuvieron de acuerdo en que el uruguayo se merecía la roja, pero pusieron el grito en el cielo por la repetitiva actitud matonesca del árbitro chileno.

“¿De dónde aparece esa actitud tan petulante de ir a ponerte frente con frente con un jugador? Tienen que abrir los audios del VAR, porque si el árbitro lo encara, pero le dice ‘cálmate, por favor’, tienen que castigar más al jugador”, empezó diciendo Coke Hevia.

“Es poco creíble que así haya sido”, replicó Fernando Agustín Tapia. “La actitud del árbitro es completamente prepotente, abusiva, autoritaria y arrogante. Me parece que tiene que tener un castigo correspondiente a la sanción que recibirá el jugador”, añadió FAT.

“El árbitro debe dar el ejemplo y bajar los decibeles. Me gustaría saber cuál es la reacción del famoso Sindicato de Árbitros, porque les gusta mandar cartitas para pedir sanciones. Porque se podría fácilmente pedir una sanción de diez fechas para Jona. Esto no se puede dejar pasar, ni aceptar“, complementó Fernando Agustín Tapia.

Nicolás Peric también agregó lo suyo a la discusión. “Es impresentable lo de Jona, le pone el pecho y la cabeza. Yo le pongo un combo en el hocico“, enfatizó el ex arquero, en un análisis que resultó unánime.

Héctor Jona se toma la nariz, tras el frentazo recibido | Photosport

En resumen…

El árbitro Héctor Jona expulsó al jugador de Huachipato Kevin Altez tras un encaramiento.

expulsó al jugador de Huachipato Kevin Altez tras un encaramiento. El exfutbolista Nicolás Peric calificó de impresentable la actitud del árbitro Héctor Jona.

calificó de impresentable la actitud del árbitro Héctor Jona. El dirigente César Villegas ya había acusado de prepotente al réferi Héctor Jona.