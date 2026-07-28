El jugador, que llegó a préstamo este año, no tendría espacio en el plantel en esta segunda rueda y según señalan tampoco tendría espacio en su club.

El mercado de fichajes sigue dejando movimientos en el fútbol chileno y, además de las nuevas incorporaciones, también comienzan a concretarse varias salidas. En ese escenario, todo apunta a que un jugador de Audax Italiano dejará el club durante este segundo semestre.

Se trata de Rodrigo Cabral, volante argentino de 25 años que arribó al conjunto de La Florida a comienzos de esta temporada y que estaría viviendo sus últimos días en la institución, según informó Tano Noticias.

Sin embargo, su futuro no estaría del todo resuelto, ya que desde Huracán, club dueño de su pase, tampoco tendría espacio en el plantel para esta temporada.

El complejo caso de Rodrigo Cabral

El medio reveló que el jugador ya sabe que no tendrá espacio en el plantel en esta segunda rueda. “Audax Italiano ya le comunicó a Huracán que Rodrigo Cabral no continuará en el club de cara a lo que resta de la temporada”.

“Actualmente, el delantero argentino continúa entrenando en La Florida, aunque apartado del plantel, mientras se define su futuro”, explica el medio.

Cabral no seguirá en Audax/Photosport

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Asimismo, señalan que la situación del jugador sería compleja. “Por su parte, Huracán tampoco tendría considerado al futbolista, por lo que su agencia de representación, B1G Talent, ya trabaja en la búsqueda de un nuevo destino para el atacante”.

“En caso de destrabarse su salida, Audax Italiano abriría una ventana de transferencia al extranjero, lo que le permitiría seguir moviéndose en el mercado de pases”, puntualizan.

En síntesis: