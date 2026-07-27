El árbitro encaró a un jugador de Huachipato y, ante la reacción de éste, decidió expulsarlo. En su informe queda como un santo.

Una de las polémicas más grandes de este fin de semana en el fútbol chileno estuvo protagonizada por el árbitro Héctor Jona y el jugador de Huachipato, Kevin Altez.

Sucedió en el partido entre Huachipato y Cobresal, que se jugó en el CAP de Talcahuano. Ambos equipos igualaron a tres tantos y una jugada sobre el final, cuando los Mineros iban arriba del marcador, generó aireadas protestas de parte de los jugadores de la usina.

Resulta que dos jugadores de Cobresal chocaron entre sí, por lo que Héctor Jona decidió parar las acciones. Esto fue reclamado por casi la totalidad del elenco chorero, que, no obstante, cesó en su ímpetu ante los avisos del juez. Todos, menos Kevin Altez, que llegó a encararse con el árbitro y que terminó siendo expulsado.

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Informe arbitral sobre el cara a cara entre Jona y Altez

Héctor Jona perdió la paciencia. De hecho, revisando la expulsión de Altez se puede llegar a la conclusión que el árbitro comienza con el careo. Sin embargo, a veces hay que saber aguantar a un réferi pesado y, en este caso, el jugador charrúa perdió la paciencia y cayó en la trampa.

Según el informe arbitral, entregado este lunes, Héctor Jona quedó como un santo. “Tras una detención del juego dispuesta para resguardar la integridad física de dos jugadores de Cobresal que habían colisionado dentro de su área penal, varios jugadores del club Huachipato se acercaron a manifestar su desacuerdo con la decisión adoptada. Luego de recibir la explicación correspondiente, desistieron de sus reclamos y acataron la decisión arbitral“, partió diciendo el documento.

“No obstante, el jugador N°30 de Huachipato persistió en su actitud de protesta, manteniendo reclamos y gestos de desaprobación pese a que la decisión ya había sido comunicada. Ante dicha situación, y con la finalidad expresa de poner término inmediato a las discusiones y evitar que la protesta continuara escalando, y restablecer el orden necesario para la reanudación del juego, me acerqué al jugador y le indiqué en forma enérgica y firme que la detención del juego obedecía a la necesidad de proteger la integridad física de los jugadores afectados“, prosigue el informe.

Jona “toreó” a Altez y lo terminó expulsando | Photosport

“En ese contexto, quedando ambos frente a frente, el jugador reaccionó de manera desafiante, realizando un movimiento brusco hacia adelante con su cabeza en dirección a mi rostro, en actitud intimidatoria, sin llegar a hacer contacto físico conmigo. En consecuencia, procedí a expulsarlo“, cerró el documento en el que Héctor Jona queda como un defensor de la Justicia y el jugador como un verdadero villano. Al revisar el video, no obstante, no parece tan así la cosa. Habrá que esperar si se investiga más.

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En resumen…

Huachipato y Cobresal empataron 3-3 en un polémico partido en Talcahuano.

empataron 3-3 en un polémico partido en Talcahuano. El árbitro Héctor Jona expulsó al futbolista uruguayo Kevin Altez tras encararse.

expulsó al futbolista uruguayo Kevin Altez tras encararse. El jugador Kevin Altez reaccionó de forma desafiante según el informe de Héctor Jona.