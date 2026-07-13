Aseguran que con el VAR los dos goles de Argentina a Inglaterra en el Mundial de 1986, eran anulables. Y no solamente la "Mano de Dios".

Se define el Mundial 2026 y todos los que amamos la Copa del Mundo estamos expectantes. Las semifinales definen dos cupos entre tres selecciones europeas y una sudamericana. De hecho, el cruce más emocionante parece ser el de Inglaterra y Argentina.

Es un enfrentamiento con historia. No solamente dentro de la cancha, lamentablemente, sino que también en un enfrentamiento bélico. Por algo la Guerra de Las Malvinas sigue siendo un tema controversial allende Los Andes.

Ya en el plano deportivo, y específicamente futbolístico, Argentina e Inglaterra se han visto las caras en varias ocasiones. En Copa del Mundo, sin embargo, tres de ellas ocurrieron después del conflicto bélico entre ambos países. El de 1986, es el más icónico de estos encuentros.

Sueltan que con VAR no existía ni el “Gol del Siglo”

En Pauta de Juego analizaron lo que será el cuarto enfrentamiento post Malvinas entre Inglaterra y Argentina en un Mundial. Si bien hubo muchas aristas de análisis, una de ellas llamó la atención. Se trata de aquella de Fernando Agustín Tapia, quien enfatizó que la Albiceleste no hubiera ganado en los cuartos de final de 1986, si hubiese existido el VAR.

“Para el partido célebre entre Argentina e Inglaterra del Mundial de 1986, en Ciudad de México, si hubiese existido VAR los dos goles debieron ser anulados“, empezó diciendo FAT.

“El primero fue la mano evidente. Pero si se fijan, y hacen el ejercicio en YouTube, antes del pase de Enrique a Maradona, hay una recuperación de Argentina. Y hay una falta terrible de Cuchufo sobre un jugador inglés. O sea, parte de un foul. Si hubiese habido VAR en esa época, el gol debió ser anulado”, soltó el periodista de Pauta de Juego.

El Diego en el Mundial de 1986 | Getty Images

Hicimos la tarea. Y si bien es cierto que parece haber un foul en el comienzo de la jugada, es difícil catalogarlo de “terrible”. De hecho, puede incluso no haber sido nada. Pese a ello, Fernando Agustín Tapia tiene un punto: el fútbol es otro deporte desde la implementación del VAR.

En resumen…