Este golero de 33 años que hoy milita en Deportes Recoleta surgió profesionalmente en el Cacique y rescató varias cosas positivas del arribo del caboverdiano al fútbol chileno. También aplaudió a Christian Bravo y el cambio de chip que percibe en varios clubes con los jóvenes arqueros.

Para este golero surgido en las inferiores de Colo Colo, que Vozinha haya fichado en el fútbol chileno puede ser un impulso incluso para Leandro Hernández. Suena raro, pero así lo ve Álvaro Salazar. El portero de 33 años jugó 14 encuentros para el Cacique cuando su carrera profesional recién comenzaba.

Hoy en día, milita en Deportes Recoleta y tiene ganas de pelear por los premios mayores de la Primera B. Salazar contestó un llamado de Redgol, donde repasó varios temas. Uno de ellos fue la estadía del meta africano que fue furor en el Mundial 2026 con la selección de Cabo Verde.

“Lo de Vozinha da prestigio, tanto al club como al fútbol chileno. Se volvió a posicionar la marca de Colo Colo a oídos del mundo. Y eso le hace bien al fútbol chileno: ser nombrado a nivel internacional. Nos beneficia a todos que vean la competencia porque viene él”, aseguró el mundialista con Chile Sub 20 en Turquía 2013.

La figura de Vozinha es muy positiva, según opinó Álvaro Salazar. Marco Vazquez/Photosport

“Ayuda a Lea Hernández, a (Álvaro) Madrid, a Víctor Méndez. Hay veedores internacionales que miran a Vozinha y pueden ver la calidad de los jugadores chilenos. Siempre hay que ver el lado positivo de las cosas”, manifestó Salazar, quien cuenta las horas para visitar a Curicó Unido con el Reco.

Álvaro Salazar en acción por Colo Colo ante O’Higgins. También aparecen en la foto como albos Sebastián Toro y Luis Pavez, hoy en el Capo de Provincia. (Andrés Piña/Photosport).

¿Y que Gabriel Maureira sea suplente de él qué le parece?

Gabriel Maureira lo ha hecho bien, debe seguir su proceso, ha mostrado condiciones. No tiene que volverse loco porque no juega algunos partidos.

Gabriel Maureira y Vozinha en el estadio Ester Roa Rebolledo. (Marco Vazquez/Photosport).

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Salazar cree que Vozinha beneficia a Hernández en Colo Colo y aplaude a Christian Bravo

Además de ese análisis muy positivo que hizo Salazar sobre la presencia de Vozinha en Colo Colo y la opinión de que puede serle un impulso a Leandro Hernández y más jugadores, también valoró el potencial mostrado por Christian Bravo.

El golero de Huachipato cumplió 20 años el 19 de julio y gracias al nivel mostrado en el cuadro Acerero, fue convocado por Nicolás Córdova para la triple fecha FIFA que disputará la selección chilena. “Creo que más allá de las condiciones que ha mostrado de sobra, un paso hacia adelante que dio fue bancar a los chicos”, afirmó a RedGol Álvaro Salazar.

Christian Bravo fue citado a la Roja por Nicolás Córdova. (Marco Vázquez/Photosport).

“Lo que pasó con Maureira, con los chicos de Huachipato, Christian y Mella ha sumado muchos minutos también, habla más de un cambio como políticas de clubes. De que los técnicos que se atrevan de poner a los chicos. Claramente van a cometer errores, están recién comenzando y es un torneo muy competitivo”, analizó el golero de Deportes Recoleta, quien también jugó en Cobreloa, Unión San Felipe, Universidad de Concepción y Audax Italiano.

De hecho, ve que el nivel en la portería nacional es muy bueno. “En la B está Jaime (Vargas) conmigo. Es un muy buen arquero y tiene experiencia de llamado a la selección. Buenos arqueros en Chile han habido siempre, pero algunos no han llamado mucho la atención ni tuvieron muchas posibilidades”, lanzó.

Álvaro Salazar en una práctica con la Roja Sub 20 de Mario Salas que jugó el Mundial 2013. (Andrés Piña/Photosport).

¿Por qué crees que pasó eso?

Porque se hablaba de la experiencia de arqueros internacionales. Pero a nivel de selección hay mucha variedad: Brayan (Cortés) está haciéndolo muy bien en Argentina, Lawrence (Vigouroux) cada vez más consolidado en Inglaterra y la selección, (Thomas) Gillier en Estados Unidos. Tienes dónde elegir.

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