El portero Álvaro Salazar será titular en la visita del Reco a Curicó Unido este lunes 14 de septiembre y dejó clara la idea del equipo de Francisco Arrué en la división de plata tras una positiva racha que los tiene de vuelta en la lucha por los premios mayores.

Deportes Recoleta encadenó una racha de siete partidos sin perder en la Primera B del fútbol chileno. Y gracias a las cuatro victorias obtenidas en los últimos seis duelos, el equipo de la región Metropolitana volvió a soñar con un boleto en la Liguilla de Ascenso.

Aunque tiene un partido relevante este lunes 14 de septiembre a las 18 horas: el Reco visitará a Curicó Unido en el estadio La Granja. Lo hará con Álvaro Salazar como portero titular, pues Jaime Vargas está de baja tras haber sufrido un desgarro en el cuádriceps.

En ese contexto, RedGol tomó el teléfono para hablar con Salazar sobre el desenlace de la división de plata en el fútbol chileno. “Nos pusimos en los puestos de avanzada. Es una tónica de la categoría: dos o tres partidos ganados seguidos te hacen escalar hartas posiciones”, reconoció el golero de 33 años.

Álvaro Salazar, portero del Reco. (Foto: Deportes Recoleta SADP).

“Queda todavía lo más lindo. El sprint final. Tendrá que salir a relucir toda la experiencia que tenemos como plantel para afrontar de la mejor manera los partidos que nos quedan contra los rivales que están sobre nosotros”, añadió el meta surgido en las inferiores de Colo Colo, donde disputó 14 partidos.

Para Salazar, quien también registra pasos por Cobreloa, A.C. Barnechea, Unión San Felipe y Unión Española, hay un gran mérito en el cuadro recoletano. “Hemos mantenido una idea de juego, sostener el modelo que pide el profe (Francisco) Arrué”, aseguró.

“De esa forma, sin renunciar, también hemos perdido puntos por no cerrar los partidos. Pero tuvimos esa convicción de que tarde o temprano llegaría la racha positiva. Hoy nos situamos en los puestos de avanzada con la ilusión de meternos en la pelea”, agregó Álvaro Salazar.

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Álvaro Salazar marca los méritos de Arrué y quiere hacer historia con Recoleta en la Primera B

Deportes Recoleta necesita seguir el tranco positivo en la Primera B para optar a un boleto a la Liguilla de Ascenso o incluso, soñar con pelear el título. “Somos un equipo que jamás le había ganado a Arica, jamás le había ganado de visita a Antofagasta”, repasó Álvaro Salazar.

¿Qué deseos tienen para la recta final?

Somos un plantel nuevo con ganas de hacer historia, con jugadores grandes y de experiencia. Vamos paso a paso. La división es sumamente competitiva y difícil. Hay que ir partido a partido. En la fecha 30 veremos para qué estamos.

¿Qué es lo mejor que tiene Francisco Arrué como DT?

La convicción en su modelo, independiente del rival que hay al frente. Y de los nombres propios que jueguen, él sostiene su idea. La competitividad que ha fomentado en el plantel. De los 23-25 jugadores, creo que el 95 por ciento de los futbolistas ha tenido su oportunidad. Depende de cada uno tomar o devolver la camiseta.

Francisco Arrué apunta alto con Deportes Recoleta en la división de plata del fútbol chileno. (Dragomir Yankovic/Photosport).

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Así va la tabla de posiciones en la Primera B 2026

Deportes Recoleta marcha en el 6° lugar de la tabla de posiciones en la Primera B 2026 con 37 puntos en 24 partidos.