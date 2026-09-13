El elenco de Miguel Ponce logró un importante triunfo de local y ahora sueña nuevamente con el retorno a la máxima categoría.

La Primera B está al rojo vivo y este domingo se reporta un nuevo cambio en la tabla de posiciones. Esto porque Magallanes superó por 2-0 a Deportes Puerto Montt, y se mete en la parte alta para volver a soñar con el ascenso. Por lo que queda a la caza incluso de los líderes Santiago Wanderers y Cobreloa.

Ahora la primera alegría del partido se hizo esperar, y llegó recién a la mitad del encuentro. Esto porque justo al filo de la primera etapa, Milton Alegre sacó a relucir su olfato goleador para poner el gol de la diferencia.

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El delantero aprovechó el centro con lienzo de Hans Salinas y con gran juego aéreo, conectó un ajustado cabezazo que dejó sin opciones al portero Luis Ureta.

Con el marcador en contra, “Los hijos del Temporal” se lanzaron con todo en busca de la igualdad. Con más garra que fútbol, Puerto Montt se volcó en el arco local. Sin embargo, apareció la gran figura de Juan Zozaya para mantener el cero en el arco.

Pero el gol tranquilizador para los locales llegó en los descuentos y permitió estirar la racha de local a siete partidos sin saber de caídas. Cristóbal Jorquera sacó a relucir su experiencia para liderar el contragolpe, y en el 95’ dejó solito a Vicente Cabezas que sacó un globito perfecto para poner el 2-0 definitivo.

“Fue un partido muy difícil, como son en la Primera B. Lo resolvimos bien hoy, tuvimos paciencia suficiente para quedarnos con los tres puntos”, comentó aliviado el “Chueco” Ponce a TNT Sports, que ahora mira desde la cima la tabla del ascenso.

¿Cómo queda la tabla de la Primera B?

Con esta victoria por 2-0, ahora el elenco dirigido por Miguel Ponce pasa a ser tercero en la Primera B. De esta forma ahora Magallanes tiene 40 unidades y se afianza en la Liguilla.

Mientras que Puerto Montt cae al octavo lugar con 34 puntos, y queda a la caza de San Marcos de Arica y Deportes Temuco, que pueden quietarle el último cupo a la fase final por el ascenso.

El próximo partido de Magallanes será recién el 3 de octubre, cuando por la Primera B reciba a Curicó. En tanto, Puerto Montt debe dar vuelta la página ya que el 22 y 26 de septiembre disputa la llave de Copa Chile ante Ñublense. Tras ello, el 3 de octubre visitará a Copiapó por la Liga Ascenso Caixun.