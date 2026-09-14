Los unionistas debieron sufrir para sumar un punto como local ante los textileros, pero suficiente para meter a San Felipe, Curicó y hasta Iquique en la pelea por la permanencia.

La continuidad de la jornada 26 en Primera B nos dio un encuentro donde Deportes Santa Cruz necesitaba sumar de a tres puntos para escapar definitivamente de la zona de descenso, ante un Deportes Recoleta que si ganaba se metía en la parte alta de la Tabla de Posiciones.

En el primer tiempo, el juego brusco fue lo que imperó y no hubo claridad en ambos equipos. Ya en el complemento, fueron los metropolitanos quienes tuvieron las chances más concretas para convertir, pero carecieron de efectividad. En tanto, los unionistas resistieron los embates.

Al final, un empate sin goles que no hace que apretar la definición por el descenso en Primera B. A la espera de lo que haga Rangers ante Iquique, Santa Cruz queda a cuatro puntos del último, pero mete en esta lucha a San Felipe y Curicó. Por su parte, Recoleta no pudo escalar al tercer puesto de la Tabla.

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¿Cómo quedan en la Tabla de Posiciones en Primera B?

Producto de esta igualdad, la escuadra de la Región de O’Higgins llega al 14° puesto con 22 puntos, iguala a Unión San Felipe y lo supera sólo por diferencia de goles. Mientras los textileros alcanzan el sexto lugar con 38 y se mantiene en puestos de liguilla.

¿Cuándo vuelven a jugar ambos equipos?

Los dos cuadros se pondrán al día con el calendario de Primera B y disputarán sus duelos pendientes por la jornada 16 el sábado 3 de octubre. Recoleta recibirá al líder Santiago Wanderers a las 15:00 horas. Santa Cruz hará lo propio ante San Marcos de Arica desde las 20:00.