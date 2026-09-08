El presidente de este club, Alex Orellana, aseguró que el cuadro salmonero tiene supuestos incumplimientos reglamentarios que provocarían su descenso. El escritorio en su máximo esplendor.

Como lamentablemente se viene haciendo habitual en la Primera B, la lucha por la permanencia en la categoría no se define en la cancha, sino que en los escritorios de la ANFP. Ya hay una denuncia en el Tribunal de Disciplina y aparecerá otra en camino.

A la acción que el directorio que preside Pablo Milad interpuso en contra de San Marcos de Arica por supuestos incumplimientos reglamentarios, ahora se sumará Deportes Santa Cruz, quien acusa formalmente a Puerto Montt de estas irregularidades.

El presidente de los unionistas, Álex Orellana, afirmó en diálogo con Radio Éxodo que la denuncia contra los salmoneros se concretará porque aseguran que lo hecho por este club “es más grave que lo de San Marcos“. Se prende la Primera B.

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Un nuevo “escritoriazo” remece la Primera B

“Se viene otro tema más, porque también hay otro club que está generando un incumplimiento y queremos que lo revisen. Yo creo que es más grave (que lo de San Marcos)”, aseguró el timonel de Santa Cruz en su acusación a los de Chinquihue.

En esa línea, Orellana avisa que si desde la ANFP entablan la denuncia contra Puerto Montt, como club la apoyarán tal y como hicieron en 2025 con Santiago Morning que pidió investigación contra varios equipos de Primera B, algo que no prosperó al final.

“No podemos ser inconsecuentes con lo del año pasado. Estando bien o estando mal, tenemos que apoyar esto, porque al final el reglamento tiene que ser para todos igual”, puntualizó el dirigente del elenco de la Región de O’Higgins.

¿Cuál sería la irregularidad de Puerto Montt?

Ante la acusación que realizó Santa Cruz, desde el medio Primera B Chile advierten que la denuncia contra los salmoneros sería por “incumplimientos laborales y tributarios“.

En síntesis

Santa Cruz denunciará a Puerto Montt en la ANFP por supuestos incumplimientos reglamentarios.

denunciará a en la ANFP por supuestos incumplimientos reglamentarios. El presidente unionista avisó que las faltas de los salmoneros son peores que las de San Marcos .

. La dura acusación contra el elenco sureño apuntaría a graves incumplimientos laborales y tributarios.