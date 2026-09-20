El exjugador de Audax Italiano se ganó una lluvia de halagos de su entrenador luego de esta victoria ante los Tigres en la Liga MX: fue el primer triunfo del equipo en el Apertura y rompió una larguísima sequía de porterías imbatidas.

Daniel Piña tuvo su estreno en el FC Juárez y su equipo no sólo logró la primera victoria en el Torneo Apertura del fútbol de México. También consiguió mantener una portería imbatida luego de muchísimos partidos. “Nos pasaron ese dato: 28 partidos sin valla invicta es un montón”, afirmó el DT Gustavo Lema.

El entrenador argentino fue quien solicitó la contratación de Piña, zaguero central de 24 años, tras haberlo dirigido en Audax Italiano. Y la primera aparición del zurdo chileno fue inmejorable: los Bravos de Juárez derrotaron por 2-0 a Tigres para sumar sus primeros puntos en la tabla.

“Finalmente son estadísticas, a veces se acumulan de esta manera. Pero el equipo viene dando muestras de que quiere salir de este lugar. Tenían el peso muy grande de acumular derrotas. Incluso jugando muy mal no se dan estos casos. Y sentían una presión muy grande”, añadió Lema, quien fue consultado directamente por Piña.

Daniel Piña en acción por el FC Juárez de México. (Foto: FC Juárez).

El futbolista surgido en las inferiores de los Tanos llegó a la máxima categoría del fútbol azteca con 70 partidos oficiales en el cuadro de colonia. También tuvo una experiencia en Trasandino. “Ya lo conozco, sé lo que entrega”, aseguró el trasandino, muy feliz por este partido ganado.

“Es un chico muy joven, con mucho por delante. Un techo muy alto. Y sigue aprendiendo”, manifestó el estratego argentino de 57 años sobre su pupilo, quien lució el dorsal “26” de los Bravos. Y le dedicó varios elogios al marcador, quien emigró solo a suelo azteca.

ver también Chileno Daniel Piña aborda su adaptación al Juárez en México: “Estaré solo, mi novia no pudo venir por sus estudios”

Gustavo Lema aplaude al chileno Daniel Piña por su estreno en FC Juárez

El entrenador argentino del FC Juárez valoró mucho el primer partido del chileno Daniel Piña. Y fueron varios los aspectos que hicieron a Gustavo Lema darle esa buena evaluación. “Fundamentalmente, aparte de la técnica que ya mostró, tiene esa entrega y corazón”, dijo el DT.

“Aparte de todo es buena gente, ya lo ha recibido el grupo muy bien. Me alegro mucho por él también”, sentenció Lema, quien celebró junto a los suyos una victoria que se hizo esperar demasiado. Pero llegó gracias a un doblete del delantero ecuatoriano Óscar Estupiñán.

Por cierto, el Dani Piña también sacó la voz tras su primera aparición en la Liga MX. Lo hizo a través de su cuenta de Instagram. “Vienen cosas buenas, lindo triunfo”, escribió el zurdo zaguero. Por lo pronto, el desafío venidero de los Bravos en la Liga MX será como visitante contra el León el domingo 27 de septiembre a las 22 horas.

ver también Mercado de pases: es una de las joyas del fútbol chileno y se va al extranjero con un viejo conocido

Revisa el compacto del triunfo de los Bravos de Juárez sobre el Tigres

Así va Bravos de Juárez en la tabla de posiciones de la Liga MX 2026

El Juárez logró su primera victoria en el Torneo Apertura de la Liga MX al cabo de nueve partidos.