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Fútbol chileno

Mercado de pases: es una de las joyas del fútbol chileno y se va al extranjero con un viejo conocido

Uno que brilla en la defensa de Audax Italiano parte a México, donde será dirigido por su ex entrenador en La Florida.

Por Nelson Martinez

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Se mueve el mercado de pases en el elenco capitalino.
© Photosport.Se mueve el mercado de pases en el elenco capitalino.

Pese a que cerró el periodo de contrataciones en el fútbol chileno, la Liga de Primera pierde a uno de los buenos valores en defensa. Esta vez, Audax Italiano ve partir a uno de sus grandes proyectos nacidos en la cantera.

“Daniel Piña de Audax Italiano a Juárez. El DT de los Bravos es Gustavo Lema“, informó el periodista de DSports, Marco Escobar. El defensor venía siendo titular en el equipo de Patricio Graff, con 90 minutos en los dos últimos partidos.

El joven audino registra 19 apariciones este año en la Liga de Primera, mientras en 2025 fueron 16 sus partidos con el equipo. Debutó en 2024, luego de haber estado a préstamo en Trasandino de Los Andes.

Audax Italiano se prepara sin Daniel Piña

Ya con su joven defensa listo para el salto al extranjero, Audax Italiano prepara su última línea para el partido de este domingo, ante O’Higgins. Los celestes son rivales directos en la zona peligrosa de la tabla, mirando de reojo el descenso.

Daniel Piña /Photosport

Daniel Piña /Photosport

Sinceramente, va a ser un partido bisagra, creo que para ambos equipos. Estamos todos en una situación en la tabla expectantes con la idea de sacar la cabeza, de salir de esa zona compleja que estamos”, dijo Patricio Graff en la previa.

Audax ocupa la plaza 12° de la Liga de Primera, a cuatro puntos del descenso en la parte baja. Por su parte, O’Higgins tiene dos unidades más, ocupando el lugar 11° del torneo.

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El partido entre ambos se jugará este domingo, a las 20.00 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida. Ya sin Daniel Piña, los tanos deberán rearmar su defensa para el duelo.

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