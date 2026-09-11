El portero histórico de la Roja ocupó sus redes sociales para enviarle un mensaje a los funcionarios, lo que provocó rápidos comentarios por la fecha de su posteo.

Claudio Bravo es un indiscutido histórico de la selección chilena, liderando los dos títulos de Copa América como capitán. El ex portero hoy las oficia como comentarista deportivo en ESPN Chile y también da charlas motivacionales sobre su experiencia de vida.

Es así como en mayo pasado se dejó caer en un homenaje de Carabineros de Chile, donde compartió experiencias de superación a los funcionarios. Dichas imágenes y videos fueron replicados por el oriundo de Viluco este 11 de septiembre.

“Un abrazo a toda la institución Carabineros de Chile”, tecleó el formado en Colo Colo, durante un extenso video de más de dos minutos en su cuenta de Instagram. Los comentarios no se hicieron esperar, tanto de apoyo como rechazo a la publicación.

El video de Claudio Bravo

Claudio Bravo encendió las redes sociales publicando un video de la charla y homenaje que recibió en mayo pasado en la Escuela de Carabineros de Chile. El capitán histórico de la Roja se llenó de comentarios por subir la publicación con fecha este 11 de septiembre.

“Agradezco sinceramente a Carabineros de Chile @esfocar_oficial por la invitación. Para mí es un verdadero honor poder hablar de liderazgo, motivación y disciplina junto a quienes, día a día, viven el compromiso, el servicio y el valor por nuestro país”, destacó en ese entonces el ex portero.

Ya sea en comentarios de apoyo o rechazo a nivel político, Claudio Bravo dio que hablar en una fecha sensible para el pueblo chileno. Entre los “likes” y muestras de apoyo a su publicación figuró el también ex meta, Nelson Tapia.

Claudio Bravo fue propuesto por figuras políticas como ministro del Deporte de José Antonio Kast hace unos meses. Sin embargo, el capitán de la Roja dejó en claro que no quiere participar en política chilena.