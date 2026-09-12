La Polla Chilena de Beneficencia realiza este domingo un nuevo sorteo del Loto, correspondiente al Nº 5477, cuyo pozo acumulado se reparte entre las diferentes categorías que son parte del juego de azar.

Los sorteos del Loto se realizan los días domingo, martes y jueves. Los detalles y cómo jugar online en la siguiente nota de Redgol.

Sorteo Loto domingo 13 de septiembre

La Polla Chilena de Beneficencia informa que el sorteo se realizará hoy cerca de las 21:30 hrs y los resultados serán publicados aquí en Redgol.

El pozo acumulado para el sorteo es de $4.900 millones de pesos, monto que será repartido de la siguiente manera:

Loto: $260 millones

Recargado: $1.250 millones

Revancha: $430 millones

Desquite: $140 millones

Jubilazo $1.000.000: $960 millones

Premio Jubilazo $500.000: $360 millones

Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $1.200 millones

Jubilazo $500.000 por 50 años: $300 millones



* Monto estimado a repartir entre todas las categorías.

ver también Resultados Loto jueves 10 de septiembre: Números ganadores sorteo 5476

¿Cómo jugar Loto?