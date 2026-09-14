Alexis Sanchez sufre inédita sanción en la MLS: publicaron polémica jugada

A través de comunicado oficial, el Comité Disciplinario indicó que se le castigó por simular una falta. Tendrá que pagarla de su bolsillo.

Alexis Sanchez no lo pasa bien en la MLS. Tras dejar Europa, el Bicampeón de América emigró al CF Montréal para disputar una nueva competencia. Sin embargo, los resultados no han sido los esperados.

Desde que llegó al elenco canadiense ha sumado un triunfo, dos empates y cuatro derrotas. Lo que tiene al equipo en el fondo de la tabla de la Conferencia Este.

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Pero ahora se sumó una nueva sanción que tendrá que afrontar el nacido en Tocopilla. Así lo indicó el Comité Disciplinario de la MLS donde detallaron el castigo sobre el chileno.

¿El motivo? “Infringir la normativa de la liga relativa a la simulación”, detalló el comunicado publicado desde la competencia. Esto en buen chileno es que le cobraron por simular una falta inexistente.

La polémica jugada se registró en el minuto 55 en el partido ante Charlotte FC y que terminó en derrota para el Montréal por 2-1. Alexis Sánchez intentó comandar un nuevo ataque, pero el francés Diani Djibril le quitó la pelota.

Alexis es genio y figura en el CF Montréal en la MLS (Photo by Tim Austen/Getty Images)

Insólita sanción para Alexis Sanchez: lo castigan por simular en la MLS

En su intento por sacar ventaja, el delantero chileno exigió la falta y hasta quedó desparramado en el suelo. Alexis Sanchez reclamó y sacó a relucir su experiencia para recibir el cobro, que en otras competencias hubiese sido de inmediato.

Sin embargo, el juez central no compró. Y para peor, se la multó por empañar la competitividad de la MLS.

Está fue la jugada de la polémica: Alexis pidió falta pero no le compraron. Para peor, lo multaron por simular. ¡Juzgue usted!

Lo llamativo es que este tipo de sanciones son recurrentes en la liga estadounidense. El caso más reciente ocurrió con Luis Suárez o Rodrigo De Paul por sus piqueros en plena cancha.

De momento no se han publicado los montos pero todo indica que son varios dólares y que salen directamente del bolsillo del Bicampeón de América. Lo que suma una nueva adversidad en este inicio de campaña con el CF Montréal.