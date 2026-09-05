Para qué te traje: Le quitó penal a Alexis Sánchez y protagonizó papelón en la MLS

Prince Osei Owusu dejó escapar la chance de sumar en la Conferencia Este y ahora el CF Montréal es colista absoluto.

CF Montréal no encuentra el rumbo en la MLS y ahora dejó escapar la chance de sumar al menos un punto ante Philadelphia. Pese a tener a Alexis Sanchez como titular, no aprovecharon al Bicampeón de América y por comilón una de sus figuras protagonizó el fail de la fecha.

Tras su anuncio el pasado 14 de agosto, Alexis solo había sumado minutos desde el banco de suplentes. Pero este sábado el DT Philippe Eullaffroy se la jugó y mandó desde el primer minuto al Bicampeón de América.

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El tema es que ahora lo ubicó más apegado a la banda izquierda. Por lo que a ratos, se le vio muy lejos del arco rival.

Pese a ello, el nacido en Tocopilla se las ingenió para liderar los ataques del Montreal y se transformó en la pieza de mayor peligro en el ataque con su visión y precisión cada vez que tocó el balón.

Papelón en el Montréal: Le quitó penal a Alexis Sanchez y lo erró de forma infantil

En el complemento, Philadelphia entró con las pilas puestas y al minuto 58 abrió el marcador con tanto de Danley Jean Jacques. Por lo que puso el 1-0 para los locales.

Sin embargo, el CF Montréal tuvo la gran chance en el 68’ tras el penal que sufrió Matty Longstaff. Todo el público presente se puso de pie en el Subaru Park y sacó sus celulares para grabar el primer tanto de Alexis Sanchez. Sin embargo, la sorpresa vino cuando Prince Osei Owusu agarró la pelota y se adueño de la definición.

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Sánchez asumió que por ser más nuevo tenía que dejar patear a su compañero y que hasta el momento es el goleador del equipo con 13 tantos.

Pero esta arriesgada maniobra la terminó pagando caro Prince. El ariete intentó una sutil definición desde los doce pasos, pero su remate fue tan despacio que Andre Blake se quedó parado al medio del arco y contuvo su remate sin complicaciones.

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Para peor, en el 74’ Cavan Sullivan aprovechó los errores de la defensa visitante y con potente remate puso el 2-0. Tras ello, el DT Eullaffroy asumió el golpe y decidió proteger a Alexis. Por lo que fue reemplazado cuatro minutos más tarde por Noah Streit.

Prince no sabía donde meterse después del papelón que protagonizó

Con este resultado, Montréal queda colista absoluto en la Conferencia Este con 21 unidades en 23 partidos disputados y la opción de meterse en playoffs se aleja más que nunca.